Him zawka eitur lakluh a nih theih nan Covid-19 Medical Operation Team-in Vairengte tlawh

Covid-19 Medical Operation Team-in ruahmanna an lo siam tawh angin vawiin khan SDO (C) Conference Hall, Vairengteah eitur him zawka lakluh dan tur leh Covid-19-a Task Force duty-te anmahni an invenna fimkhur dan tura hriattur pawimawh hrang hrang inhrilhhriatna hun buatsaih a ni.

He hun hmang tur hian Aizawl aṭangin HD Lalrintluanga, Joint Director, Commerce & Industries Department leh Covid-19 Medical Operation Team aṭangin Dr John Zohmingthanga, Deputy Medical Superintendent, Civil Hospital, Aizawl leh Dr Joel L Pautu, Health & Family Welfare Board member te an kal a, Lalrinsanga Ralte, bialtu MLA Vairengtea lo awm sa chuan he hun hi a hmanpui bawk a ni.

Safety Measures on Import of Fruits and Vegetables leh Task Force duty te invenna invenna kawnga inzirtirna sawi hawngtu Lalrinsanga Ralte, bialtu MLA chuan Vairengte chu Mizoram mipui mamawh tam zawk chawkluh mekna hmun pawimawh tak a nih avangin Village Level Task Force-a duty te hi hri dona a hmatawngtu pawimawh tak an ni, a ti a. Covid-19 hri lak a fimkhur dan turte, a inkaichhawn dante leh lirthei leh bungrua endikna kawnga thil hriat tur pawimawh tak tak te inhrilhhriatna hun Covid-19 Medical Operation Team-ten an buatsaih chu lawmawm a tih thu a sawi a. Ramri hrul a duty ngawrh tak a kalpui te himna tur atan a thil pawimawh tak a nih avangin tangkai tak a thiamna an lo ken te chu hmang tangkai turin a chah nghal bawk a ni. MLA Pu Lalrinsanga Ralte hian Serlui bial chhung Assam ramri dep a awm khua Saihapui ‘V’, Phainuam, Saiphai, Phaisen , Buhchangphai te tlawh kualin an harsatna leh mamawh te a hmunah a enpui nghal a ni.

Sawrkar tirha kal Official te aṭangin thusawina hun ngaihthlak niin, HD Lalrintluanga chuan Mizoram chu NGO hrang hrang te inpekna avangin Village Level Task Force ṭha tak a kalpui mek a ni chu ram dang te aia kan vanneih bikna a ni, a ti a, VLTF te hmalakna nasa tak avangin Covid-19 hri darh tur venna pawh sawt tak a kalpui a nih thu sawiin lawmthu a sawi nghal bawk a ni.

Dr John Zohmingthanga chuan Mizoramah ram pawn aṭanga Covid-19 hri kai pakhat hmuhchhuah tawh aṭangin vanneihthlak takin midang kaichhawng an la awm loh thu a sawi a. COVID-19 hrileng inkaichhawn theih dan, eitur leh bungrua sawngbawl kawng a fimkhur dante leh a hri kai a a lan chhuah dan tlangpui inhrilhhriatna hun a hmang a. Hriattur tul te hriat leh tha tak a zawm chu he hri darh tur venna kawng pawimawh tak a nih thu a sawi lang bawk a ni.

Dr Joel L Pautu pawhin Mask leh Glove hmanna hun leh hmun te, a vuah dan tur dik te leh Personal Protective Equipment hak hun tur leh ha tu tur te, a hak dan tur te inzirtirna hun a hmang bawk a ni.

He hunah hian Village Level Task Force member ṭhahnem tak an tel a ni.