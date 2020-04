Home Minister-in state ramri-a police duty-na leh screening point-te a tlawh

Vawiin khan Lalchamliana, Minister, Home department chuan Bairabi leh Kanhmuna Covid-19 hri lak a inven nana ramria Police leh Screening point a duty te a tlawh a, K .Lalrinliana, Minister of state, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs leh bialtu MLA chuan Bairabi a tlawhnaah hian a ṭawiawm a ni.

Home minister chuan Covid-19 hri vang a Mizoram mipuiin harsatna lian zawk kan tawh loh nachhan chu State dang atang lo lut tur vengin ramri ah Task Force te leh Police leh Medical team-ten theihtawp an chhuah vang a ni, a ti a, ramri hrula khaw awmte inpekna leh thawhrimnaah lawmthu a sawi a. He hri dona kawngah hian ram pum a thawhho a ṭulzia sawiin ramri hrula duty-te mamawh zualpui ruahman dan turte pawh Sawrkarin a ngaihtuahpui zel tur thu a sawi a. Bairabi Screening point a duty te hman tur Hand Sanitizer, PPE, mask, glove leh duty te mamawh lamna tur pawisa a hlan nghal bawk a ni.

Bairabi North, YMA Library ah Home Minister hi khawtlang hruaituten kawmin, Bairabia a Covid-19 lak a invenna kalpui dan hrang hrangte tarlan a ni a. Bairabi khaw chhung a lut tur bungrua te chu darkar 72 khawih che lova khung hran a nih thin thu te, Bairabi khawchhung lut tam lova lirthei kal dan siam a nih thu te leh Village Level Task force ten ramri inkalpawh theihna hmun 20 chuang a duty-na hmun siam a nih thu sawi a ni. Ruihhlo zawng a ramri hrul a veivak awm thin te khung hran an tul zia te, ramri a Police duty-na hmun tihchangtlun a pawimawh thu te, ramri thlithlaina turin duty te thuam that a ngaih thu te Home minister hnenah hian Bairabi Village Level Task Force te chuan an lo thlen a ni.

Lalchamliana hian Kanhmun khua a Mizoram leh Assam inrina leh Mizoram leh Tripura inrina a Border Out-Post leh Task Force duty-na hmun a tlawh a, an mamawh tur ang eitur leh invenna hmanrua, PPE, Glove, Mask leh Sanitizer te a hlan. Kanhmun Village Level Task Force te nen inkawmna hun neiin state dang nen a inkalpawhna kawng khar rih a nih avang a nitin mamawh bungrua leh eirawngbawlna gas-ah te harsatna an hmachhawm mai theih thu te leh hmun dang atang a bungrua lut te tihthianghlim dan tur te sawiho niin heng harsatna te sutkian a nih theih nan ruahmanna siam a ni. Home minister chuan state dang atang a lo haw te chu uluk tak a ni 14 chhung Quarantine thin turin Kanhmun VLTF te chu a chah bawk a ni. Kanhmun VLTF te hian duty post 14 siamin ramri hrul ah mi 140 vel duty-in an chhuak thin a ni.

Home minister hian Zawlnuam Village Level Task Force tlawh bawkin ram a duty te hman tur Thosilen engemaw zat a hlan a ni. Pu Lalchamliana hian Borai Border Outpost, Bungthuam, Colalian , Saikhawthlir, Thinghlun, Zamuang, Zawlpui, New Eden Border outpost a duty te eitur leh mamawh leina tur sum a hlan nghal bawk a ni.

Neihchungnunga, IPS, DIG(CID), Pu Dingluaia, DIG (Armed), Dr Lalrozama, DC, Mamit, Shashank Jaiswal, SP Mamit, Pu Lallianmawia, Commandant, 4th IR battalion leh Mamit district a hotu hrang hrangin Home minister hi an ṭawiawm a ni.

-DIPR