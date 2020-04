HSSLC exam chhunzawm tur chungchangah MBSE-in hriattirna a chhuah

Mizoram Board of School Education chuan HSSLC, 2020 Examination chhunzawm tur chungchangah a hnuaia mi angin hriattirna vawiin khan an chhuah.

MBSE Notification No. R.12011/1/2018-MBSE(HSS)/198 Dated Aizawl, the 15th April angin pawl 12 exam la zo lote, mahni exam centre theuhah exam theih a ni a. Amaherawhchu, mahni exam centre chhuahsana mahni khaw lama lo haw tawh, harsatna neite tan bik, heng a hnuaia exam centre-ah te hian exam phalsak an ni ang.

He thuchhuak bawhzui tur hian Centre Superintendent ten a theih ang anga hma lo la tura hriattir an ni a, zirlai tangkhangte pawhin an exam duhna Centre Superintendent hnenah in report vek tur a ni. Heng report zawng zawngte hi MBSE Office-ah ni 18th April, 2020 hmain thehluh vek tur a ni.

CENTRE/CONTACT NO.

Govt. Lunglei HSS, Lunglei-9436391726

Govt. Tlabung H/S, Tlabung-9436963978

Govt. HSS, Siaha-8731003942

Govt. GM HSS, Champhai-8974406516

Govt. Serchhip HSS, Serchhip- 8132064639

Govt. Region HSS, Lawngtlai-8258926642

Govt. Mamit HSS, Mamit-9436383647

Govt. KR H/S, Zawlnuam-9612586653

Govt. Hnahthial HSS, Hnahthial- 8414014421

Govt. Khawzawl HSS, Khawzawl-9383009412

Govt. Kawlkulh H/S, Kawlkulh-9612442116

Govt. Saitual HSS, Saitual-8974962870

Govt. Ngopa H/S, Ngopa-8414902059

Govt. Vairengte H/S, Vairengte-9612163542

St. John’s HSS, Kolasib-9706811613

Govt. Darlawn H/S, Darlawn­-9612121213

Govt. Ratu H/S, Ratu-9612507874

Govt. Zohmun H/S, Zohmun-8014160400

-DIPR