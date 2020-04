India ramah Covid-19 vei za-a 13.85 enkawl dam an ni tawh

India ram chhungah Coronavirus kai hmuh belh zel a nih laiin enkawl dam pawh nitinin an pung chho zel a, he hri vei hi mi 14, 378 hmuhchhuah tawhah mi 1,992 enkawl dam niin damlo za zela 13.85 an dam a ni.

Health & Family Welfare Ministry data-in a tarlang danin, ram pum inkharkhip kalpui tan ni March ni ni 25-ah khan Covid-19 kai 606 awmah 43 enkawl dam an ni a, hei hi za zelah 7 a tling a ni. Hapta khat chhungin enkawl dam zat hi zaa 5.22-in a pung chhova, tun thla ni 11 thleng khan zaa 8.63 enkawl dam an ni.

Hetih lai hian vawiin thleng khan ramchhungah Covid-19 vei 14,378 nemngheh an awm tawh a, enkawl dam, 1991 awmin thihpui, 480 an awm tawh bawk.

Assam-a Covid-19 vei pahnih an hnaih avanga inkhunghrang tura tih, Morigaon District-a DC leh SP-te chu an vei leh vei loh test a nih hnuah an veilo tih hriat a ni a, state Health Minister, Himanta Biswa Sarma sawi danin, DC leh SP bakah hian hri kai 2 hnaih ve tho, Health Jt. Director leh journalist 2-te pawh inkhunghrang tura tih an ni a. Mi pahnihte hian Covid-19 hi Delhi-a sakhaw thil tih khawma telte atanga kai an ni.

Assam-ah hian tun dinhmunah Covid-19 kai 34 awmin pakhat a thi tawh a, dam-a damdawi in atanga chhuak mi 9 an awm tawh bawk.

-AIR