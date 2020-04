Lemchang thiam Rishi Kapoor a thi

Bollywood star, Rishi Kapoor chu tukin khan Mumbai-a damdawi in pakhatah cancer natna vangin a thi a, kum 67 mi a ni. (Pic:indiatoday.in)

‘Bobby’ leh ‘Chandni’ star Rishi Kapoor hian kum 2 chhung cancer (leukemia) a tuar a, nikum khan a cancer inenkawl hian New York-ah hun tam zawk a hmang a, September thla khan India-ah a rawn kir a. Kumin February thla khan ṭum hnih damdawi in-ah luhpui a ni a, a hmasa zawk chu New Delhi-ah niin, a hnuah Mumbai-ah luhpui leh a ni a, Delhi-a damdawi in-a dah a nih hnu hian Kapoor hian Twitter-ah Delhi boruak bawlh hlawh vanga damlo a nih thu a sawi a, doctor-te pawhin a chuap ṭhalo-in pneumonia thlen thei dinhmunah a ding niin an sawi bawk.

Nimin khan a unaupa, Randhir Kapoor chuan Rishi Kapoor hi damdawi in-a dahluh a nih thu sawiin, cancer natna a neih thu leh thawk lamah harsatna a neih thu a sawi a, tukin dar 8:45 am IST khan a boral zui ta a, nimin lawkah Bollywood star tho, Irrfan Khan chu cancer vang bawkin a lo kal tawh bawk a ni.

Rishi Kapoor hian a pa, Raj Kapoor film-ah lemchan bul a ṭan a, 1970-a a pa film Mera Naam Joker-ah naupangte niin a inlan a, hemia a channaah hian National Award for Best Child Artist a dawng nghe nghe a, kum 3 hnu-ah a changtupa (leading man)-a a channa hmasa ber turin Bobby-ah a chang a, a hun lai chuan romantic film chang thiam ber pawl a ni a, chung zingah chuan Rafoo Chakkar leh Karz-te pawh a tel a, hemi hnu hian lemchan khawvelah a hun tam zawk a hmang a, kum 2012 khan Agneepath leh kum 20018-a Mulk-ahte pawh a la chang a, a film chan hnuhnun ber chu kum 2019-a The Body leh Jhootha Kahin Ka-ah niin, Bolywood adaptation film The Intern-ah Deepika Padukone nen an chang dun bawk a ni.

Rishi Kapoor hian a nupui Netu Kapoor bakah a fapa, Ranbir leh a fanu Riddhima-te a kalsan a, Kapoor chhungkua-in thuchhuah an siamah Rishi Kapoor chu “hlim takin a awm reng” tih leh “a hun tawp thlengin doctor-in a vil reng” tih an sawi a, tuna rampuma lockdown vanga khuahkhirhna hrang hrang kalpui mek bawhchhe lo turin a fan-te, amah ngainatute leh an ṭhenrual ṭhate chu an chah a ni.