mCOVID-19 Mobile Application tlangzarh

ICT Minister Robert Romawia Royte chuan COVID-19 chungchanga hriattur hrang hrang dah khawmna mCOVID-19 mobile application chu vawiin tlai khan a pisa-ah a tlangzarh.

Minister chuan ICT Department-a engineer-ten an sawrkar sum sênglo, anmahni thiamna leh thahnemngaihna zara an siam ‘mCOVID-19 mobile application’ chu State Level Task Force, Department of Health & Family Welfare leh Department of Disaster, Management & Rehabilitation te bakah mipuiten tangkai taka an hman atan a hlan a ni.

mCOVID-19 mobile application feature hrang hrang te:

Mizoram, India leh khawvel te dinhmun thar ber a pe ang. Quarantine, Health Department in a chhinchhiah te tan. COVID-19 chungchang tanpuina nei tan. Task Force te inziahluhna hmun, inzawmna tha zawk neih nan. COVID-19 chungchanga a thu thar leh rintlak dahna. COVID-19 chungchanga hriatna ti zau tura video rintlak dahna. Tlem lua awm lo, CM Relief Fund-a pekna hmun. COVID-19 chungchanga thurawn pekna hmun. Tlawmngai taka COVID-19 do nana mahni a inpe te hming, thiamna, veng, khua etc ziah luhna hmun.

mCOVID-19 application hmang tur hian phone browser mcovid19.mizoram.gov.in ah luh tur a ni. Application a in download zawhah Install tih hmeh leh tur a ni a, a install zawhah Open tih hmeh leh tur a ni. Application a lo inhawn hunah chuan kutin a chung a\anga thai thlâkin a chhûng thu alo lang ang.