Meghalaya-a a hmasa ber turin doctor pakhatin Covid-19 a vei tih finfiah a ni

Vawiin khan Meghalaya-a a hmasa ber turin Shillong-a Bethany Hospital-a doctor kum 69 mi chu Covid-19 a vei tih finfiah a ni.

Hemi chungchanga zanina Meghalaya sawrkar thuchhuah chuan naktuk (April ni 14) zing dar 6 aṭanga darkar 48 chhung Shillong District Magistrate chuan curfew a puang tih a tarlang a, mipuite chu Health Department hnathawktuten he hri kai thei tur an chhui zuina kawnga hna an thawh theihna tura chhuak lo tur leh lo thawhpui turin a ngen a, Meghalaya state chhunga March ni 22, 2020 leh a hnu lama Bethany Hospital, Nongrim Hills, Shillong tlawhtu leh zawng zawngte chu phone hmanga 108-ah emaw, http://meghalayaonline.gov.in/covid/login.htm-a inhriattir turin a ti a ni.

He thil thleng chungchangah hian sawrkar chu kawng engkimah a inpuahchah lawk avangin mipuite chu chiai lo turin a hriattir a, mipuite chu two-layer face mask-a an hmai khuh uluk turte, kul sil ngai pawimawh turte, khuh/hahchhiau kawnga fimkhur tur leh social distancing ngai pawimawh turin uluk takin a chah leh a ni.

Hemi chungchangah hian naktuk khian cabinet meeting an nei zui leh ang.

Ddamdawi in leh a chhehvel zawng zawng khâr nghal niin, damlo leh damdawi ina thawktute zawng zawng pawh damdawi in-ah hian khung hran nghal niin, he natna kai thei tura ngaih he damdawi in tlawhtu chhui zui hna thawh nghal a ni.

Heti hian sawrkar laipuiin ni 21 chhung awh tur ram puma total lockdown a kalpui tawp dawn lamah India rama Covid-19 vei awm lohna state tlemte zingah hmarchhak state pahnih – Nagaland leh Meghalaya-ah te Covid-19 vei hmuhchhuah an ni leh ta a ni.