Modi hi ‘mi ropui a ni’:Donald Trump

US President, Donald Trump chuan malaria veite enkawlna damdawi hydroxychloroquine chu India-in US hnenah a thawn loh chuan ‘thungrulh a ni ang’ tia India a vau hnuah Trump chuan Prime Minister Narendra Modi chu “miropui” leh “mi \ha dik tak” tiin a fak leh.

PTI-in a tarlan dan chuan hetianga Trump-a’n \awngkam a thlak leh chhan hi India chuan a thawh khatna atan Gujarat-a damdawi siamna factory pathum a\anga hydroxychloroquine dose maktaduai 29 chu US-a thawn a remtih tak vang niin a lang a ni.

Hemi chungchang hi sawiin, Trunp chuan Pathianni-a Modi nen phone hmanga an inbiak hnuah Thawh\anni zinga White House-a press briefing an neihah Prime Minister chuan an ram a\anga he damdawi thawnchhuah a khap tih a hria chuan a barakhaih hle tih a sawi a, Thawhlehni khan sawrkar laipui chuan he hripui leng mekah hian mahni mihringpuite chunga lainatna lantir a ngaih avangin India chuan a mamawh ramte tan he damdawi thawn chhuah hi a remti a, he thutlukna hi opposition lam chuan sawisel nghalin,Conress party chuan sawrkar chu India mamawh dah pawimawh hmasa phawt turin an phut thu an sawi a ni.

Hydroxychloroquine hi New York-a coronavirus kai damlo 1,500 vel enkawlna atan enchhin mek a ni a, Coronavirus kai damlote enkawl damna atan hydroxychloroquine hi a hmantlak a ni tih finfiahna a la awmlo chungin tun dinhmunah chuan coronavirus kai damlote enkawlna atana hman ber a la ni rih niin a lang a, khawvel puma hydroxychloroquine supply za-a 70 (200mg mum vaibelchhe 20 vel) chu India siam chhuah a ni a, he damdawi hi US Food and Drug Administration chuan COVID-19 damlo enkawlna atan a hman theih tih a finfiah niin tarlan a ni a, ICMR (Indian Council of Medical Research) pawhin damlote enkawlna atana hmang turin healthcare worker-te hnenah thurawn a lo pe tawh bawk a ni.