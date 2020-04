Myanmar ramri-ah chhun zan zawmin Task Force duty

Covid-19 laka Mizoram a him theihna tur leh Myanmar atanga mihring leh bungrua engmah Mizorama a rawn luh loh nan Zokhawthar Task Force te chhun zan zawmin Indo-Myanmar Border Trade Centre Zokhawthar leh Tiau lui dungah an duty mek.

Vawiin khan Champhai District MJA ten Zokhawthar leh Ṭiau lui dunga Local Task Force te duty-na hmun hrang hrang hi an tlawh kual a, heng duty-na tur hmun an siamah te hian zan lamah mi 4/5 an duty ṭhin a, chhun lamah chuan mi 2/3 an duty thung.

Zokhawthar VCP Pi Lalmuanpuii’n a sawi dan chuan, Zokhawthar khawtlang hian hripui do nan sorkar atangin Cheng 5000 leh bialtu MLA aṭangin Cheng 25,000 an dawng tawh a; hengte leh Sub-Hqrs YMA, mi tlawmngai leh Pawl hrang hrang atanga an dawn tawh zawng zawng belhkhawm chu a vaiin Cheng Nuai 2 vel a ni a. Heng atang hian khaw chhunga mi harsa chhum chhia chhungkaw 60 chuang ei leh bar tur pek an ni a, Duty-te hian a tirah chuan tukṭhuan leh zanriah a huhovin an ei ṭhin a, mahse a huhova awmkhawm te a remchan tak loh avang leh sum leh paia an harsat avangin duty turte chuan mahni Inah chaw hi an ei ṭhin ta a, duty post a tamin chhun zan zawma duty tur insiam a ṭul bawk avangin harsatna an tawk mek a. Pi Lalmuanpuii chuan Zokhawthar leh Khawmawia mite hi ni tin intlawhpawhtawn ṭhin an nih avangin mihring inkalpawh ruk tum ven hna chu a hautak hle a ni, a ti bawk.

Zokhawthar khaw chhung leh Ṭiau lui dung hmun 22-a duty an insiam bakah hian Section hrang hrang YMA te chuan mikhual tute mah thleng tawh lo turin chhungkaw tin an hriattir a. Ṭiau lui kama Health Department-in Screening Centre an dahah pawh Duty, Health Worker pakhat chiah awm tawhin helai hmunah hian Myanmar atanga lo hawng, Mizoram mi nghet, tun thla ni 2-a an enfiah chu Screening hnuhnung ber an ni a, Doctor duty-te pawhin nimin aṭang khan Zokhawthar hi ṭinsan tawhin Land Customs Station buildinga kharkhip, quarantine mi 5 te pawh Champhaiah lak phei an ni tawh.

Myanmar aṭanga lo kal, ramri kan tum an awm mumal tawh lo niin Zokhawthar Task Force hruaitute chuan an sawi a. Ṭiau Lei hi kalh a ni a, Mizoram Police ten chhun zan zawmin an ṭhutchilh reng a. Ṭiau Lei hrûl, khân hrang hrang hmun 5-ah 8th Assam Rifles ten duty post siamin an inzarpharh mek bawk.

Vawiina Champhai MJA hruaituten Zokhawthar an tlawh lai hian kawtthlerah mi leng chhuak an awm mumal lova, Bazar leh dawr te khar a ni a, mipuiin sorkar leh khawtlang hruaitute thu an zawm tha hle niin a lang.

-AIR