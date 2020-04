New Serchhip South VLTF-in hmalakna chhunzawm dawn

New Serchhip South VLTF-in an hmalaknain awmzia a nei lo leh thuneitute atanga thlawpna hmu lo nia an inhriat avanga nimin (23.4.2020) tlai dar 5 aṭanga an hmalakna zawng zawng an tihtawp chu vawiina District thuneituten an lungawi lohna chungchanga hma an lakpui dan chu a lungawithlaka an hriat avangin vawiin tlai dar 5 aṭangin VLTF anga hmalakna chu chhunzawm leh nise an ti.

Vawiin chawhma dar 10 khan New Serchhip VLTF hruaitute hi DC Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan a office-ah kawmin an lungawi lohna chungchang hi a sawipui a, VLTF in an huam chhunga dân palzuta che nia an sawi, Revenue Deptt.a surveyor Rimawia, IOC Veng chungchangah Chief Judicial Magistrate, Serchhip hnenah Criminal complaint an thehluh thu a lo hrilh a, amaherawhchu VLTF in an vengchhunga awm atana an duh loh vanga transfer tura an phutna chu an thuneihna piah lam a nih thu a lo hrilh a, hetihlai hian VLTF lam chuan transfer a nih theih nana an theih china hmalakpui tura an ngen a, hemi hnu hian DC chuan a officer te nen an lo inrawn tur thu leh an thu ngaichang tura chahin an ṭin a.

Chawhnu dar 2:30 vel khan VLTF hruaitute hi DC chuan ko lehin Rimawia chungchangah hian Chief Secretary hnenah complaint a ziah thu leh VLTF-in an duh ang transfer chungchang pawh a ziah lan thu VLTF te lo hrilhin, VLTF te chu an hmalakna chhunzawm turin a lo ngen a ni.

Vawiin tlai dar 3:30 khan VLTF lam hi inhmukhawm lehin, an thil phut chungchanga District bawrhsap hmalakpuina chu ring ngamin VLTF anga an hmalakna chu chhunzawm leh nise an ti a, an thil phut hi a hlawhtlin nana thuneituten hma an lakpui nia an hriat thu leh, DC lamin CJM-a crimnal complaint an thehluh chungchangah pawh hmalakna a awm nghal nia hriat a nih thu an sawi bawk a, hemi hnua thuchhuah an siamah New Serchhip South VLTF chuan VLTF anga hma an lak chhunzawm rual hian an thil phut hlawhtlinna chu an thlir reng dawn tih sawiin, an lungawi loh chungchanga VLTF dangte, Sub-Hqrs. YMA, Serchhip Jt. VC leh mipuite thlawpnaah lawmthu an sawi bawk a ni.