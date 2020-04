Ngaihdamna vangin Jail tâng 338-te chhuahtir

Vawiin khan Mizoram chhunga jail hrang hranga tâng mek 338-te chu Jail aṭanga chhuahtir an ni.

Covid-19 hri leng vanga Jail tâwt lutuk tihziaawm nan Supreme Court thu angin Mizoram sawrkar chuan Gauhati High Court Judge Michael Zothankhuma kaihhruaina hnuaiah High Power Committee a din a, he committee hi vawi hnih ṭhukhawmin, an thutlukna bawhzuiin Mizoram chhung Jail hrang hranga tang mek thiam loh chang convict tawhte zinga an tân hun hmang zo ṭep tawh mi 48-te chu sawrkarin inngaihdamna “Remission” pe-in nimin khan chhuah zalen an ni a, anni bakah hian pawikhawihtu, an chungthu ngaihtuah mek “Under Trial Prisoners” mi 290 (vawikhat thil tihsual vanga mante) chu Court-in PR bond-in a chhuah bawk a, an vaiin tang 338 chhuahtir an ni.

Heng tang chhuahte hi High Power Committee thurel angin an chenna in thlenga thlah turin an awmna District-a Deputy Commissioner leh Superintendent of Police ṭheuhte hma la tura tih an ni.