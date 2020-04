Ni 40 chhunga Premier League khelh zawhfel chungchang sawiho

Nimin (Zirtawpni)-a Premier League meeting chuan ni 40 chunga season zawhfel chungchang an sawiho.

Top-flight club-te hian tun season-a match 92 khelh tur la awm chu khelh zawhfel an remti a, mahse a hun tur erawh tihfel a ni lo thung a, club-te hian June ni 30-a tun season hmawr bawkfel an duh leh duh loh chungchangah an duhdan an sawiho leh rin a ni a, Premier League chuan match khelh tur la awm zawhfel chu an tum a la ni reng tih an puang a, mahse tuna a hun leh ni duante chu ruahman chhinna mai a la nih thu a tarlang bawk.

Premier League hi March ni 13 khan coronavirus hri leng vangin tihtawp a ni a, Premier League club 20 zinga a tam zawk hian match 9 ṭheuh khelh tur an la nei a, club 4-in match 10 khelh tur an la nei a ni.

Hetihlai hian Ningani khan UK sawrkar chuan coronavirus darh zel tur venna atan hian chawlhkar 3 awh tur lockdown a puang leh a, tun dinhmunah UK-ah hian he hri leng vanga thi hi mi 12,000 an tling tawh a ni.

Hetihlai hian June ni 30-ah hian player engemawzat chu an club-a contract an neih an hmang zo dawn a, chung zingah chuan Chelsea midfielder Willian leh Tottenham defender Jan Vertonghen te pawh an tel a, tun season hi pawhsei a nih chuan club engemawzatin an fixture neih an khelh zawh hma-in an player te an chân ṭhen a ngai dawn a, Fifa pawhin hemi harsatna chungchang hi a ngaihtuah rin a ni.

Hei bakah hian June ni 30 hi club tam takin an kit (thawmhnaw leh hmanraw dang) siamtute nena contract an neih tawp hun a ni dawn bawk a. Liverpool pawh an thawmhnaw siamtu chu New Balance aṭangin Nike-ah an insawn dawn a, Watford leh Newcastle-te pawhin supplier thar hman an tum a ni.

Hetihrual hian Europe-a top league hrang hrang aiawhte chuan entu awm lova inkhelh a nih chuan league khelh chhunzawm leh chungchangah harsatna a awm lo tih an sawi a, Germany Bundesliga-ah chuan club-ten training an nei leh tawh a, mahse tun season chu April ni 30 thleng an suspend rih a, Spain La Liga-ah chuan club-ten training an la nei dawn rih lova, La Liga president Javier Tebas chuan tuna a lan dana a ṭha ber tur chuan May ni 28-ah inkhelh chhunzawm theih a ni ang a ti a, French football thuneitute chuan Ligue-1 chu June ni 3 emaw, ni 17-ah emaw, a aia tlaiah emaw chhunzawm theih rin a nih thu infiamna chanchinbu L’Equipe chuan a tarlang a, Italy-ah chuan Serie-A season chhunzawm lehna atana inbuatsaih nan The Italian Football Federation (IFF) chuan May thla ṭantir-ah khian player-te coronavirus kai leh kai loh test ṭan theih an beisei a ni.