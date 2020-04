Pawl 12 exam buatsaih tum chungchang Minister-in sawi

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Pawl 12 Exam buatsaih chhunzawm turah punkhawmna siam lo turin uluk taka ruahmanna kalpui a nih tur thu sawiin zirlaite veihvahna tur lirthei pawh tlan phalsak turin State Level Task Force ah thlen a ni ang, a ti.

Lalchhandama Ralte chuan MBSE-in nimina Pawl 12 Exam chhunzawm tur thu an chhuah chungchang sawiin he thil hi tunlai boruak thlirin eng chen nge COVID harsatna a awm dawn tih hriatthiam a har a, zirlai tam zawk in subject pakhat chauh exam an la hmabak a. Hun khirh tak an tawng mek nen zirlai naupangten hrehawm tiin exam la hmabak te rilru a khingbai a ni a ti a. Kil tin atangin ngaihtuahna senga sawiho a nih hnuah MBSE-in Pawl 12 Exam chhunzawm leh turin ruahmanna a siam ta a ni a ti.

Hemi chungchang hi niminpiaha Chief Minister hova Council of Ministers thukhawm pawhin sawihoin ṭha an ti niin, Lalchhandama Ralte chuan a sawi a. Hemi ni veka Chief Minister hova political party hrang hrang aiawhte, MKHC leh tlawmngai pawl hrang hrang hruaitute leh khawtlang hruaitu aiawhte nen meeting an neihah pawh hemi chungchang hi sawiho niin kalpui hram ṭha an ti niin a sawi. Pawl 12 Exam zawh nan ni 3 chauh a awm tawh tihah inkharkhip a ni a. Pawl 12 Exam hmachhawn zirlai naupang 12,609 zinga zirlai 8000 velin exam an zo hman a, zirlai 4700 bawr velin subject 1 theuh an la hmabak a ni.

Tun thla ni 22 a exam turah zirlai naupang 4939 an awm a, April ni 23 exam turah zirlai naupang 1641 an awm a, April ni 24 exam turah zirlai 446 an awm bawk a, Centre 84-ah Exam hi chhunzawm a ni dawn a ni.

Lalchhandama Ralte chuan tun thla ni 13 aṭanga tunkar chhung nitin tlai dar 3:00 aṭanga tlai dar 5:00 thleng DDK Aizawl kaltlangin Pawl 10 zirlai naupangte tan Science leh Mathematics Online Tutorial Class ṭan a nih thu a sawi a, vawiin aṭangin kartluanin LPS 1-ah tlai dar 4:00-ah, naktuk aṭangin ZONET Zawlbuk-ah chawhnu dar 2:00-ah chhuah ṭhin a nih tur thu te a sawi a. Pawl 9 zirlai naupangte tan pawh Science leh Mathematics subject-ah Online Tutorial Class chu kar thar aṭangin kar khat atan tichhuah tum a nih thu a sawi. DDK Aizawl chuan heng online class-te hi an YouTube channel-ah engtik lai pawha zirlai naupangten an en theih turin an dah dawn bawk a ni.

School Education Minister hian zirlai naupangten an hun ṭangkai zawka an hman theih nan SCERT-in ruahmanna a siam Edu Challenge 2020 chungchang pawh sawiin Primary, Middle leh Secondary zirlai leh zirtirtute tana intihsiakna leh programme hrang hrang an duan te a sawi a. A thawkhatna atan April ni 13 leh ni 17 inkar chhung hian Primary School zirlai naupangte tan ‘Lockdown’ tih thupui hmanga Poster Making intihsiak buatsaih a ni. Middle School zirlai naupangte tan Poster Making intihsiakna tho ‘COVID-19 laka inven dan’ tih thupui hmangin an siam a. Primary School zirtitute tan ‘Innovative Practice in Teaching’ tih hmangin video clip tawi siam intihsiakna an kalpui mek a. Hengte hi Whatsapp hmanga thehluh tur a ni. Hetiang intihsiakna hi karleha Secondary School zirlai naupangte leh zirtirtute tan SCERT in a ruahman dawn tih sawiin Minister chuan kartin neih a nih theih nan ruahmanna kalpui a nih tur thu a sawi a ni.