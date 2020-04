Ramri damdawi hmanga kah thianghlim a ni

Nimin khan Mizoram leh Tripura inrina Langkaih Lei leh Assam nena inrina Medili Lei leh a bul vel chu damdawi Sodium Hypocloride hmanga kah thianghlim a ni.



Tunhnaia Mizoram ramri dep Tripura-ah Covid – 19 vei hmuhchhuah belh a nih tak avangin, ramri ven hna uluk lehzuala kalpui zel a ni dawn a. Vawiin Dt 12th April, 2020 khan Dr Vanlalfela, Chief Medical Officer, (CMO) Mamit chuan Kanhmun khua hi tlawhin, Tripura nena inrina Langkaih Lei Gate leh Medili Lei leh a bul vel chu damdawi hmanga kah thianghlim a ni a. Covid- 19 vei palh thulha, Medical Team-te him leh uluk taka chetlak dan turte sawiho nghal a ni bawk.



Kanhmun khawchhung atangin ramri-a duty tur ruihlo leh a kaihhnawiha fihlim leh mi rintlak mi, 120 thlanchhuah niin uluk taka ramri venhimna hi kalpui a ni ang. Ramri depa awm Kanhmun khua chuan Mizoramin he natna kan kai lohna tur hian ramri venhimna kawngah theihtawp an chhuah zela, chhun zan zawmin ngawr taka duty kalpui zel a ni ang.

-DIPR