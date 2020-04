Ran chaw-a harsatna neite tana thlenna tur siam

Serchhip District Veterinary Officer, Dr. C.Zarzokima chuan Lockdown chhunga Serchhip district chhunga ran vulhtu, ran chaw lama harsatna nei emaw, tlachham thei dinhmuna ding mekte tana harsatna an thlenna tur a siam.

DVO, Serchhipin hemi chungchanga thuchhuah a siamah chuan, tunlai hrileng COVID-19 avangin Mizoram chhung pawh kan buai hle a, hetihlai hian ran vulhtute pawhin an rante ei turah pawh harsatna an tawk ve mek tih a sawi a, he harsatna sukiang tur hian Serchhip District Task Force on Covid-19 pawhin theihtawpa hma lain, ni 6.4.2020 a meeting thurel No. 7 na ah AH & Vety Department Serchhip District chu hma la tura mawhphurhna pek a ni a, hemi bawhzuia lo tihlawhtling tur hian C.Biakchhawna Livestock Superintendent (Mb: 8974743515) chu ruat a ni a, ani hian ran vulhtuten ran chaw an mamawh ang Feed Dealer-te lo sawipuiin mumal taka ran vulhtute hnena sem chhuak tura tih a nih thu a tarlang a, a sem dan record pawh fel taka DVO Serchhip hnena report thin tura tih a nih thu a tarlang bawk.