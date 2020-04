Rang leh tlawm zawka Covid-19 test-na siam chhuak thar

Kerala-a Research Institute-in rang zawk leh tlawm zawka Covid-19 test-na hmanrua an siamchhuak thar.

Thiruvananthapuram-a Department of Science & Technology hnuaia Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology chuan Covid-19 vei leh vei lo enna hmanrua, Chitra Gene LAMP-N tia vuah an siamchhuak a. He kit hi khawvela RT LAMP technique hmanga Covid-19 a N-gene hriat theihna hmanrua hmasa ber a ni a, a rintlak bakah a chak hle a, minute 10 chhungin hri kai leh kai lo a hre thei a, darkar 2 pawh tling lovah sample result kimchang a pechhuak nghal thei a ni.

Hei bakah hian he hmanraw thar hi a man a tlawm hle a, tuna Covid-19 test-na khawl hman mek hi cheng nuai 15 atanga nuai 45 inkar man a ni a, tuna khawl siam chhuah thar erawh hi chu cheng nuai 2 leh sing 5 man chauh niin PCR kit, test pakhat atana Rs.2,500 man pawh he khawl tharah erawh hi chuan cheng sang 1 zel man a ni.

Alappuzha-a National Institute of Virology chuan he khawl tharah hian sample result chu zaa za-in a dik tih sawiin he khawl thar hmang tur hian ICMR pawmpuina nghah mek a ni, a ti.

-AIR