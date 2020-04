Serchhip District-a phalna neia zinte tan Hotel leh workshop inhawng tur ruahman

Serchhip Bawrhsap H.Dolianbuaia, MCS chuan district chhunga phalna neia zin vakte tana dawr inhawng tur a hnuaia mi ang hian a tichhuak.

Covid-19 hrileng vanga Total Lockdown neih mekah Essential Commodities phur motor leh sawrkar atanga tlan phalna nei te, Serchhip District chhunga chhiat palh tawh thuah leh ei leh in kawng laka mamawh an awma lamna turin a hnuaia mi ang hian Workshop/ Puncture Works te leh Hotel/ Restaurant in hawng thei tur bikte ruahman a ni a, dawr te hi engtiklai pawhin harsatna neite tana dawr theih rengin an awm tur a ni.

Thenzawlah:

Hotel ah Sangpuii Hotel (Ph: 8730840869)

Workshop-ah Azoa Workshop (Zosangliana, Ph: 8259906422)

Puncture Works-ah (Samir Thapa, Ph: 6909703719)

Keitumah:

Hotelah Five Sister Hotel (Zosangliani, Ph: 8415843087)

Tuichang Hotel (Hmangaihsangi Ph: 8730964633)

Puncture Works-ah Keitum Puncture Work (CV Lalneihmawia, Ph: 8258882847)

Chhingchhipah:

Mapari Restaurant (Ph: 6009010792)

D&E Restaurant (Ph. 9612226408)

Workshop ah John-a (private) Ph: 9862536618

Puncture Works ah SK Puncture Works (Ph: 9862233123)

Lawrence Puncture Works (Ph: 936616274)

N. Vanlaiphaiah:

RD Restaurant (Lalhmingliana, Ph: 9856411003)

Workshop ah LC Motor Works (Laldinthara, Ph: 9856842425)

Awma Puncture Works (Lalhmingsanga, Ph: 8575893610)

Khawlailungah:

Hotel emaw thingpui dawr, a \ul angin VC ten an lo buaipui ang, VCP No: 8119836988/9863525225

Puncture Works-ah David Lalhlupuia, Ph: 8974842201.

E. Lungdarah:

Sangi Hotel (Sangvungi – Ph. 97747695889)

Workshop & Puncture Works-ah Lianthanga Workshop (Ph: 7638938268)

Khumtungah:

Dinmawia Hotel (Zomawii – Ph: 9856656281)

Serchhipah:

Serchhip Hotel (Maduhi 8415262934/936641433)

Workshop-ah Eastern Auto Works, Lalhruaitluanga, Ph: 9856863647

Bawla Workshop, Ph: 7085073445

Puncture Works-ah MS Puncture Works (Khawlremsiama Ph: 9612027813)

-DIPR