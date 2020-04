Serchhip khawpui chhungah bungraw phur lirtheite chhuna tlan luh phal a ni lo

Serchhip District bawrhsap Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS chuan Serchhip khaw chhunga bungraw phur lirthei luh leh chhuah dan tur chungchangah hriattirna chhuahin, bungraw phur lirthei reng reng chhuna khawpui chhunga tlan luh phal loh a nih thu a tarlang.

April 22, 2020-a Serchhip Town Area huam chhunga Village Level Task Force-te Deputy Commissioner, Serchhip hova meeting-in a rel angin, Serchhip khawpui chhunga bungraw phur motor luh chhuah dan tur chungchangah hian District Bawrhsap chuan hriattirna hi a chhuah a, hriattirna a chhuaha tarlan a nih dan chuan khawlaia mipui pungkhawm leh veivak an tam lohna turin bungraw phur lirthei aṭang hian zanah chauh bungrua unload tur a nih thu a tarlang a, Essential leh Non-Essential Commodity phur lirthei, Serchhip khawpui chhunga dah tur zawng zawngte chu khawpui chhung lut lovin Kikawnah din phawt tur a ni tih a tarlang a, Home Department, Govt. of Mizoram aṭanga phalna nei emaw, Vairengte leh Bairabi Duty point-a self declaration-a hming ziakte chauh Serchhip District-ah tlan luh phalsak an nih thu a tarlang bawk.

Serchhip khawpui kaltlanga khaw dang/District danga bungraw dah turte erawh chu phalna nei an nih chuan dang khawtlai lovin tlang tir zel tur a ni a, khawpui chhungah an din khawmuan erawh phal a ni lo tih a tarlang a.

District Bawrhsap hriattirna chhuahah chuan Bungraw chahtu (dawr leh mimal) ten bungraw hlan thlakna tur veng Village Level Task Force-te leh Police duty te hriatpuina chauhin zanah bungrua unload tur a nih thute, bungraw phur motor khalhtu leh handyman-te chuan bungraw unload an ti tur a ni lova, motor chhuahsan lovin bungraw unload chhung chu an nghak tur a ni tih tarlangin, bungraw unload zawh a nih hnuah khawiahmah khawmuang lovin Driver leh Handyman te hi an let leh nghal tur a ni tih a tarlang a, dawr neitu/bungraw chahtute pawhin motor aṭanga driver leh handyman-te chhuktira lo mikhual phal a nih loh thu leh khaw chhunga an awm chhungin midang nen inhlat thei ang berin an awm tur a ni a ti bawk.

Driver leh Handyman te hi kalkawngah pawh chawl khawmuang lo tur leh eirawng pawh anmahni inbawl mai tura beisei an nih thu a tarlang a, mamawh an neih leh puih an ṭulna apiangah bungraw chahtute leh Village Level Task Force-te lo pui tura beisei an nih thu tarlangin, Serchhip District aṭanga state pawna bungraw laa kalte reng reng (Essential or Non-Essential commodities pawh ni se) Serchhip District an rawn luh leh hunah an chhungte bula khawsak nghal a rem tawh dawn lova, sawrkarin a ruatsa quarantine facility-ah an khawsa ang a, bungraw laa an kal leh duh a nih chuan an kal leh phalsak an ni ang a, amaherawhchu an kal hnuhnun ber aṭang ni 14 chhung chu quarantine facility ah hian an khawsak a ngai thung dawn a ni.