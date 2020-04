State pawnah Mizoram mi tangkhang 2,576 awm

Covid-19 hripui lengin a hrin inkharkhip avangin Mizoram chhungah India ram pawn mi 47 tiamin state pawn mi tangkhang 2,839 an awm mek a, state pawnah Mizoram mi 2,576 an tangkhang bawk.

Mizoram Sawrkarin COVID-19 hrin inkharkhip avanga tangkhangte buaipui tura March ni 30-a a din Task Group on Migrant Workers and Stranded Travellers chuan Mizoram chhung leh State dang, Foreign thlengin Mizoram khua leh tui tangkhang te a buaipui mek a. Tun dinhmunah Mizoram chhunga ramdang leh State dang mi hnathawk leh zin vei vak tangkhang mek mi 2839 an awm a, an zingah hian foreigner mi 47 an tel ve a. Hriat theih chinah Mizoram mi 2,576 ram pawnah an tangkhang mek a, he’ng zingah hian India ram pawn a tangkhang mi 185 an tel bawk a ni.

Sawrkar laipuiin ruahmanna a siamah chuan State tinin anmahni State chhunga tangkhangte, mi tu pawh harsatna nei chu lo tuamhlawmin an mamawh dan a zirin ei leh in leh chenna tur a pe tur tih a ni a. Chumi atan chuan SDRF sum pawh hman tura ruahman a ni. Sawrkar laipui thuchhuah bawhzuiin Mizoram chhunga tangkhangte hi a tul angin Mizoram Sawrkar chuan State Level Task Force, District Level Task Force, Local/Village Level Task Force, Kohhran leh NGO hrang hrangte nen ṭangkawpin hma a la a ni.

Hetiang bawk hian Mizoram pawna awmte report dawn apiang chu a theih ang anga buaipui an ni a. Anmahni hming leh an awmna, an harsatnate ziak chhuakin Mizoram Chief Secretary chuan Sawrkar laipui thuchhuak tlawhchhanin an awmna State Chief Secretary ṭheuhte hnenah a tul anga lo buaipui turin lehkha a thawn zel a. State ṭhenkhat chuan hma la in Mizoram mi leh sa tangkhangte hi a ṭul anga lo buaipui nghalin ei in tur lo pe tawhte an awm tih report dawn a ni nual tawh a ni. Heng zinga hriat theih chinah chuan Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Punjab leh Kerala sawrkar te an tel a ni.

Tuna Mizo mipui ten harsatna an tawh mek lai hian Mizoram House hrang hranga office leh slaff ten a tul ang angin State pawna tangkhangte an lo buaipui char char bawk a. Hei bakah hian India ram hmun hran hran a Mizo Welfare Pawl leh Mizo Sawrkar hnathawk leh company a thawk ten nasa takin hma an la a, tlawmngaih chhuahin an mahni sum leh tha sengin tangkhangte tan ei leh in leh awmna tur hmunte an buatsaih sak bawk a ni.

Inkharkhip hun hi pawh sei a la nih avangin buaina leh harsatna hi a la kiang mai dawn lova, chuvangin Mizoram chhung leh ram pawna tangkhang in report duhte tan online in -tangkhang.mizoram.gov.in-ah in in report theih reng a ni.

-AIR