Task Group pathum din belh

Vawiin khan Chief Secretary Pu Lalnunmawia Chuaungo, State Executive Committee Chairperson ni bawk chuan Covid19 dona kawngah huamzau taka hma an lak theih nan leh COVID-19 hripui leng in harsatna hrang hrang a siam te kil tin atanga sutkian a nih theih nan Task Group dang 3 din belhna tur chungchanga hriattirna a chhuah a. A hma in Task Group 7 din ni tawhin hmalakna hrang hrang an nei mek a ni.

He hriattirna hi Disaster Management Act, 2005 hnuaia bung 22(2)(g) leh (h) in State Executive Committee Chairperson thuneihna a pek angin chhuah a ni a. Task Force 3 Chairman, Member Secretary leh Member-te hi he hriattirna hian a ruat nghal a ni.

Task Group on Agricultural Input ah hian Commissioner & Secretary, Agriculture Department Pu Lalhmingthanga chu Chairman niin Director, Agriculture (Crop Husbandry) Pu Rohmingthanga Colney chu Member Secretary a ni a; Member-te chu – Dr. Elizabeth Saipari, Director, Horticulture Department; Dr. H. Saithantluanga, Director, Agriculture (Research & Extension) leh Pu Lalrozama , Director, Sericulture Department te an ni.

Task Group on Direct Benefit Transfer ah Secretary Finance Pu Lalthansanga chu Chairman niin Pu LP Lalchangkima Regional Manager SLBC Convenor chu Member Secretary a ni a; Member-te chu – Dr. Ankita Chakravarty, Director, Social Welfare & Tribal Affairs leh Pi Vanlalpianpuii, Director, Women & Child Development te an ni.

Task Group on International/State Boundaries ah hian DGP, Mizoram Pu S.B.K. Singh, chu Chairman niin Pu Lalthiamsanga Sailo, Joint Secretary, Home Department chu Member Secretary a ni a; Member Invitees atan Pu LH. Shanliana, IGP, Law & Order; Brig. Vinod S. DIG, Assam Rifles leh Pu Kuldeep Singh, DIG, BSF, Aizawl Sector ruat an ni.

Task Group tin te hi an huang chhunga hnathawh leh hmalakna report te nitin tlai dar 3:00 PM hmain Chief Secretary hnenah thehlut tura tih an ni.

Task Group 7 lo din tawh te chu – Task Group on Medicine & Medical Equipments; Task Group on Migrant Workers and Stranded Travellers; Task Group on Transport; Task Group on Insurance; Task Group on Animal Husbandry & Veterinary Services and Fisheries; Task Group on Media & Publicity leh Task Group on Documentation te an ni.

-DIPR