Telecom service mumal taka a awm theih nana hma la zel turin DC-te chah

Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan District hrang hrang bawrhsapte chu an bial chhungah Telecom service mumal tak a awm reng theih nan uluk taka lo enzui a, a ṭul anga hma la zel turin a chah.

Inrinni khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo hovin Mizoram chhung district hrang hrang a bawrhsap ten video conference neiin inter-state leh inter-district kaltlanga essential commodities leh non-essential commodities phurh chungchang bakah thil pawimawh tam tak an sawiho a, Chief Secretary chuan video conference ah hian COVID-19 a darh zel loh na tura sawrkar leh mipuite tanrualna fakawm a tih thu sawiin hei hian nasa takin he hri dona kawngah hian min pui a ni a ti a.

Chief Secretary chuan ramri ah dan lova lo lut tur te veng turin Village Level Task Force te chhun zan zawmin an duty ṭhin chu an fakawm a ni tih sawiin a bik takin YMA, YLA leh MTP ten an thawhhlawk hle a ni a ti a. Hetih rual hian essential commodities leh non-essential commodities phurtu driver leh handyman ṭhahnem tak phalna neiin Mizoramah an rawn lut reng lo theilo a, ramri an lo luhna hmunah uluk taka medical screening tih a ni chungin an zinga COVID-19 vei an lo awm palh a hriatchhuah a nih veleh rang taka contact tracing leh a ṭul anga hma lak zung zung a nih theih nan mipui nitin mamawh essential commodities ni lo bungraw dang Mizorama phurh luh phalna “Inter State Movement Permit” online-a dil theihna mPASS chu ICT Department chuan mCOVID-19 Mobile Application-ah an telh belh a ni a ti a. Bungrua rawn phur luttu ten an bungraw phurh chu khawi atanga lak nge a nih a, an pekna hmun leh tu hnenah nge an pek tih bakah an address kimchang leh contact number te mPASS hmang hian chhinchhiah vek a ni a ti.

Chief Secretary chuan mPASS chu inter-district (district dang a bungraw phurh luh/chhuah) bungraw thiar veltu te vil zuina tangkai tak a nih bakah district danga bungraw phurtu ten awl ai taka phalna an lak theihna tur atana duan a nih thu a sawi a. Lockdown chhunga inkaihhruaina dan siamah bungraw chawkluh leh thiar chungchang pawh siam ṭhat niin “Mizoram chhunga bungrua awm sa hmun danga phurh sawn dawnin a bungraw phurh tur te awmna hmun District Deputy Commissioner ah phalna lak tur a ni ang.” tih chu dah belh a nih avangin distict danga bungraw phur sawn tur chuan an awmna District bawrhsap hnenah mPASS hmang hian bungraw phurh phalna an dil ngei a ngai tawh dawn a ni a ti.