Thenzawl DFO-in VLTF-te hnenah sumfai a hlân

Tunlaia khawvela hri leng mek, Covid-19 hri leng laka invenna atana lockdown kalpui meka harsatna tawkte chhawmdawlna atan vawiin khan Margareth Lalramchhani, DFO, Thenzawl Forest Division hmalakna-in Serchhip District chhunga Village Level Task Force 42-te hnenah a ṭul anga hman turin sum sem chhuah a ni.

vawiin khan Margareth Lalramchhani, DFO-ho hian Serchhip District MJA member-ten Serchhip khawpui chhunga VLTF 11 bakah Keitum, Bungtlang, Rawpui leh Pangzawl-a VLTF-te hnenah heng sumte hi an sem chhuak a, Margareth Lalramchhani chuan VLTF hnena sum an hlannaahte hian an sum hlan chu VLTF-ten an huam chhunga chhawmdawl ngaite chhawmdawlna atana an hman tur leh a ṭul apianga an hman turin a hlân tih a sawi a, hemi rual hian VLTF-te chu an huam chhungah kângmei chhuak vên hna thawk tur leh kâng mei chhuak a awm a nih pawhin tlawmngaia ṭhelh mih hna thawhpui thuai turin a ngen a, hei bakah hian an huam chhunga sapela ram chhuak ṭhin vênpui turin a sawm bawk a ni.

Naktuk lamah DFO leh SDO (Civil), Thenzawl-ten Thenzawl Civil Sub-Division huam chhunga VLTF 8-te hnenah sum hi an sem chhunzawm dawn a, Serchhip District chhunga Thenzawl Forest Division huam chin VLTF hrang hrangte hnenah pawh sum hi sem a ni dawn a ni.

VLTF 42-te hnenah hian pawisafai Rs.5,000/- ṭheuh hlan a ni a, a vaia sum sem chhuah hi Rs.2,10,000/- a ni a, Serchhip District chhung bakah hian Lunglei leh Aizawl District-a Thenzawl Forest Division huam chin VLTF-te hnenah pawh sum hi sem leh zel tum a ni.