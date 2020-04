Thli leh ruahin chhiatna a thlenah Sairangah naute pakhat thi

Vawiin chawhnu lama thli leh ruah nasa tak thawk chuan hmun hrang hrangah chhiatna a thlen nual a, Sairangah naute pakhat a thi.

Sairang Dinthar Veng piah Chengkawl lui bula in pakhat chu a bula thingkungin a delh a, in hi tlu sawpin a, khuma mu lai an fanu thla 4 mi chu a delh a, Sairang damdawiinah hruai nghal a ni a, chhan hman a ni tawh lo a ni. In neitu hi Bishnu Herman-a ni.

Hriat theih chinah Selingah chenna in 2 chimin hliam 2 damdawiin pan pui nghal an ni a, in 5 dang a len chhe vek bawk. Tuikhurhlu ah in 5 a chung a la vek a, Thingsul-Tlangnuamah in 1 luah tlak lohin a len chhe vek bawk a, in panga dang a chung a la vek bawk a ni.

Bialtu Minister R Lalzirlianan bial a tlawh mek lai a ni a, heng chhiat tawhna hmun te hi tlawh nghalin a theih ang angin tanpui dan tur a ruahman nghal a ni.

Hei bakah hian Aizawl leh Saitual inkar a electric 132KV line chu Tuirial bulah a hrui a chat niin hriat a ni a. Hemi avang hian Saitual District khuate, Darlawn tlangdung khua te zaninah electric pek theih a ni dawn lo va. Khawzawl District leh Champhai District khuate pawh electric pek vek theih a ni dawn lo va. A rang thei ang bera siam țhat tum a ni ang, tih Power & Electricity Department chuan a sawi.

