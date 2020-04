UP-in Rajasthan atanga zirlai hruaikir turin bus 300 a tir chhuak

Uttar Pradesh sawrkar chuan Rajasthan-a Kota-a zirlai tangkhang sang chuang hruai let turin bus 300 a tir chhuak.

UP-in zirlai hruaikir a tumte hi competitive exam tuma inbuatsaih mek, ram puma Covid-19 lockdown puan hnan avanga tangkhangte niin, Agra aṭangin Bus 200 leh Jhansi aṭangin bus 100-te tirh chhuah an ni a, Agra-a sawrkar hotu lu pakhat chuan, “Heng bus-te hi Kota-a tangkhang naupangte hruaikir turin tirh an ni a. Chaw, tui, mask leh sanitiser-te thawn tel niin, bus pakhatah hian naupang 25 zel an chuang thei dawn a ni,” tiin a sawi a ni.

Kota hi engineering leh medical college-a luh tum zirlaiten entrance exam hmachhawn tuma an inbuatsaihna hmun, Coaching centre leh educational institute awmna hmunpui a ni a, Rajasthan Chief Minister Ahok Gehlot pawhin state dangte pawhin an zirlaite hruaikir turin ruahmanna an siam tih a sawi bawk a ni.

Hetihlai hian Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan he thil hi sawiselin, “Zirlaite Kta aṭanga hruai kir tura bus tirh hi lockdown kalphung bawhchhiatna a ni,” tiin a sawi a, a sawrkar chuan hemi chungchangah hian central home ministry-ah lehkha mumal takin a thehlut tawh tih a sawi a ni.

Bihar Chief Secretary Deepak Kumar chuan he an lehkha thawnah chuan Rajasthan sawrkarin hemi phalna bik a pek hi titawp tura ngenna an ziak tih a sawi a, “Hei hian harsatna tam tak siamtu tur bul ṭanna a ni dawn a. Zirlaite phalsak an nih chuan, migrant labour tangkhang mekte hi engtinnge dan reng an nih theih ang,” tiin a sawi a ni.

Vawiin thlengin India ramah coronavirus kai hi mi 13,000 chuang an awm tawh a, Covid-19 hi mi 452-in an thihpui tawh bawk a, khawthlang ramte ngaihtuaha India rama coronavirus kai an la tlem viau lai hian health experts-te chuan hlauhthawn an nei reng a, a chhan chu India hian test a nei tlem a, a tana coronavirus kai hi tam tak an awm an hlau a ni.