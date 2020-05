AMC inthlana hmeichhe ward tur thlang fel

Kumina Aizawl Municipal Corporation inthlanna neih turah Ward paruk hmeichhiate tan hauhsak a ni a, hengte hi ward III, Ward VIII, Ward X, Ward XIV, Ward XVI leh Ward XIX te a ni.

AMC-a hmeichhe ward tur thlanna hi nimin khan State Election Commission kaihhruaina hnuaiah Aizawl ah neih a ni a, Commissioner thar, Laima Chozah chuan COVID-19 hri lengin ram a tihbuai avangin Inthlan hun tur hi sawi lawk theih nilo mahse Hmeichhia te tana seat hauhsak thlanna chu a dan pangngaia tih a ṭul avangin nimin khan he hun hi buatsaih a ni a ti.

AMC Ward 19 atangin Ward 7 tun thlenga hmeichhia te tana la hauh loh atangin Ward 6 thlan dan tur ruahmanna SEC chuan a siam a, Ward 7 atanga Ward 6 te chu MHIP leh MUP President te; Aizawl DC; Joint Secretary UD&PA, Municipal Commissioner, AMC leh Deputy Secretary GAD ten Ward hming 7 ziah lawksa aṭangin an pawt a ni.

Kumina AMC Inthlanna atana Hmeichhia te chauhin an chuh theihna tur Municipal Ward 6 te chu –

Ward III – Ramhlun North, Ramhlun Venglai, Ramhlun Vengthar, Ramhlun Sports Complex leh Laipuitlang

Ward VII – Armed Veng, Armed Veng South leh Chite

Ward X – Chawnpui, Zotlang, Zonuam leh Govt. Complex

Ward XIV – Khatla, Khatla South leh Mission Vengthlang

Ward XVI – Bethlehem, Bethlehem Vengthlang leh College Veng

Ward XIX – Kulikawn, Tlangnuam, Saikhamakawn, Melthum leh South Hlimen

Ward V – Chanmari, Zarkawt leh Electric Veng chu pawhfuh a ni ve lova, he Ward hi AMC inthlan lehah Hmeichhia te tan hauh a ni dawn a ni.

AMC term kallai mek hi kuminah a tawp dawn avangin kumin kum tawp lamah AMC Inthlanna hi neih beisei a ni.