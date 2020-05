CM-in Lockdown chhunzawm rawt

Chief Minister Zoramthanga chuan Mizoram chu Covid-19 hri vei awm lohna state ni tawh mah se inkharkhip chhunzawm zel a ṭul, a ti.

Nimina Prime Minister Narendra Modi hova ram chhung state tin Chief Minister-te Video hmanga an inkawmhonaah Chief Minister hian mipuiin sawrkar an ṭawiawm ṭhat vang leh tlawmngai leh ṭhahnemngai taka thawhhona avangin Mizoram chuan Covid19 hri kai pakhat bak a nei belh lova, tunah chuan covid19 hri vei awm lohna state an ni ta, a ti a. Chutihrual chuan he natna hrik lenna state leh ram dangin Mizoram a hual avangin inkharkhip chu kalpui chhunzawm zel a tul, a ti a. State pawna Mizoram mi leh sa tangkhangte an lo haw na turin Rêl ruahman thuai tur leh Mizorama Rêl station Bairabi thleng rawn phur lut ngei turin sawrkar laipui a ngen a ni.

Prime Minister hova inkawmhonaah hian Chief Minister 30-in thu an sawi a. Prime Minister chuan hrileng mek hi a darh zual zel loh nan hma lak zel ni se, chutihrual chuan ei leh bar kawnga hmalaknaah a him chinah chuan inthlahdul zel a tul, a ti a. State tin atanga rawtna awmte ngaih pawimawh a nih thu a sawi bawk.

Video hmanga inkawmhonah hian Chief Minister Office atangin Chief Minister hi a tel a, Health Minister Dr. R. Lalthangliana, Home Minister Lalchamliana, Chief Secretary, DGP, Health Department Secretary leh Home Department Secretary ten an tawiawm a ni.