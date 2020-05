Darkar 24 chhungin Serchhip District-ah dân bawhchhia mi 80 man

The Mizoram (Containment and Prevention of Covid-19) Ordinance 2020 hnuaiah Thawhṭanni zing dar 9 leh nimin zing dar 9 inkar khan Serchhip District-ah dân bawhchhia mi 80 man an ni a, an pawisa chawi tlingkhawm hi ₹8900/- a ni.

Hemi darkar 24 chhunga dân bawhchhia an man zinga mi 79-te hi pui punna hmuna hmaituamna vuahlote an ni a, an zinga mi 57-te hi VLTF-ten an man a ni a, nimin thlenga Serchhip District chhunga dân bawhchhia man zawng zawng hi mi 171 tling tawhin, an pawisa chawi tlingkhawm hi ₹29,700/- a ni.

Thawhṭanni zing dar 9 leh nimin zing dar 9 inkarah vek hian Mizoram pumah dân bawhchhia mi 564 man niin, hremna atana pawisa chawitir tlingkhawm zat hi ₹96,600/- a ni a, heng zinga mi 508-te hi hmaituamna vuah loh vanga man an ni a, vantlang hmuna inhnaih lo tura inkaihhruaina bawhchhia mi 16 man niin, Champhai District-ah VLTF-in phalna nei lova ramri kân pakhat an man a, hei hi ₹5,000/- chawitir a ni a, Champhai District-ah vek hian VLTF-ten khung hran (quarantine) hun zawh hmaa khung hranna hmun chhuahsan mi 4 an man bawk a ni.