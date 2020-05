Health Department-in NEC atanga sum hmuh hun bituk chhungin a hmang zo hman dawn tih a sawi

Health & Family Welfare Department chuan Covid-19 do nana North Eastern Council (NEC) aṭanga cheng vaibelchhe 3 a hmuh chu hun bituk chhungin a hmanna tur dik takah a hmang zo hman dawn tih thuchhuah siamin an tarlang.

Health Department-in thuchhuah an siamah chuan Covid-19 hripui do nana hman tur NEC-in Mizoram sawrkar hnena cheng vaibelchhe 3 a pek chu ṭangkai taka hman a nih theih nan chak taka hmalak mek zel a ni, a ti a, NEC hian March ni 30, 2020 khan sanction order tichhuakin, April ni 1, 2020-ah Release Order a tichhuak a, April ni 4, 2020 khan National Health Mission (NHM) account-ah dah a ni tih an tarlang a, Mizoram Planning Department chuan Health Department a hriattir danin NEC fund hi an rawn pek aṭanga thla 2 (May thla tawp) chhunga hman zawh tura tih a ni a, Health department chuan sanction order an hmuh veleh a hmandan tur ruahmanna siam nghalin, sawrkar kalphung ang zelin hma a la a. Mizoram sorkarin Covid-19 dona atana Procurement atana hmalatu tur bika a ruat “Task Group on Medicine and Medical Equipment” chuan Health Department in Covid-19 do nana thingtlang kilkhawr berte thlenga thawktute hman tur thil pawimawh chi hrang hrang lei tura an chhawp chhuahte chu pawmpui tawhin supply order pawh tihchhuah tawh a ni a ti a, Covid-19 natna avanga damlote leh sample-te phurtu tur Ambulance 3 pawh lei tura hmalak niin, General Administration Department (GAD) pawhin phalna a pe tawh tih a tarlang a, heng bakah hian district hrang hranga Covid-19 damlo leh rinhlelhte enkawlna tura ruahman – Covid Care Centres (CCC) te, Covid Dedicated Health Centres (CDHC) te, Covid Dedicated Hospital (CDH)-te tihchangtlunna tur atan hman a ni dawn a ni a ti bawk.

Fund hman tur hun chhung hi thlahnih, May thla tawp thleng hun pek an ni na in, April ni 28, 2020 khan NEC Secretary chuan lehkha chhuahin Covid-19 fund a pek North-East state 8 zinga state 4 – Assam, Manipur, Mizoram leh Meghalayate chu Covid-19 do kawnga tiṭha leh hmala chak bik (comparatively ahead) an nih thute a sawi tih an tarlang a, Mizoram sawrkar pawhin chak taka hma a la tih hriain a tira hun bituk aia hma, May ni 15, 2020 ral hma ngeiin sum a hmang zo thei dawn tih lehkhaah hian a tarlang niin an sawi.