Hming puanzar duhloin bank-a loan la mi 4-te ba a rulhsak

State Bank of India, Aizawl main branch aṭang loan la ṭhenkhat, ṭha taka an rulh laia harsatna avanga an dahkham LSC chân mai tawh tur mi pali chu hming puanzar duhlotu mi pakhatin an ba a rulhsak a, SBI Asst. Gen. Manager Sheryl L.Vanchhong chuan LSC dahkham a hlan lêt.

SBI Aizawl main branch Asst. General Manager Sheryl L.Vanchhong chuan harsatna avanga loan rul ṭha thei lo an awm chuan ṭanpui duhtu a awm thu a sawi a. Thawktute chuan loan rul ṭha si, harsatna avanga rul hleithei lo mi pali thlang chhuakin an ba tlingkhawm Rs.9,96,365 niin, hei hi hming tarlan duhlotu mi pakhat hian a rulhsak vek a ni.

Loan rulhsakte hi Poultry firm neitu pakhat, ready made dawr neitu, Hardware dawr neitu leh Variety store neitute an ni a, anni hian loan rulhsaktu chu an hriat châk thu leh hmaichhan ngeia lawmthu hrilh an chak thu an sawi.

-DDK, Aizawl