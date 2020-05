HSLC Exam 2020 Result a chhuak; Serchhip atangin Lalrempuii top 10-ah a lang

Nimin khan High School Leaving Certificate (HSLC) Examination 2020 result a chhuak a, zirlai exam zawng zawng 18036 (Mipa-8422, Hmeichhia-9614) aṭangin zirlai 12,219 (Mipa-5825, Hmeichhia-6394)-in an pass a, pass percentage hi 68.99% niin, nikum aiin kuminah pass percentage hi a sang hret a. Kumin HSLC exam-ah hian Marian High School, Serchhip-a zirlai Lalremmawii D/o Lalrammawia (Principal, DIET, Serchhip), Chanmari Veng chu Mizoram pumah 10-na a ni.

Kumin HSLC exam-ah hian Distinction-ah zirlai 851 (M-387, H-464) an pass a (2019-ah 1177, 2018-ah 1068), First Division-ah 2863 (M-1281, H-1582), Second Division-ah 4516 (M-2053, H-2463) leh Third Division-ah 4094 (M-2167, H-1927) an pass a, Compartmental chance nei mi 160 awmin, zirlai 5552 (M-2454, H-3098) an fail a (2019-ah 5094, 2018-ah 3787), zirlai pass zinga 12,219 hi regular candidate niin, private candidate 324 an awm a, private candidate zingah hian 105 an pass a ni.

Kumina pass percentage hi 68.33% a ni a, nikum (2019) khan zirlai exam 17,346 awmin, 11,783 (67.93%) an pass a, 2018-ah zirlai 17,695 examin, pass percentage hi 76.65% a ni.

Serchhip District bikah zirlai regular candidate 995 awmin, zirlai 668 (D-23, I-125, II-277, III-243) an pass a, pass percentage hi 67.14% a ni a, private-a exam mi 5 awmin, an zinga pathum hi III Division-ah an pass a, pass percentage hi 60% a ni a, regular candidate bikah Aizawl District pass percentage a sang ber a, 81.68% niin, Khawzawl 77.71%, Hnahthial 74.17%, Kolasib 66.19%, Champhai 63.21%, Lunglei 61.15%, Saitual 59.26%, Siaha 58.01%, Mamit 52.82% leh Lawngtlai-ah 50.67% an pass a ni.

Kumin exam-ah hian chawhrualin Deficit School zirlaite pass percentage a sâng ber a, 92.63% a ni a, Private School-in dawtin, an pass percentage hi 72.71% a ni a, Lumpsum School-ah 67.70%, Government School-ah 63.06%, Aided School-ah 59.01% leh private candidate-te 32.41% an pass a ni.

Subject 5 – English, MIL, Maths, Science leh S.S awm zingah Science Subject-a fail an tam ber a, zirlai 4825 an fail a, MIL-ah fail tlem berin, 881 an fail a, hetihlai hian MIL-ah letter hmu tam berin, zirlai 1317-in letter an hmu a, Maths-ah letter hmu tlem berin 371 chiahin letter an hmu a ni.

Kumin HSLC examah hian pass vekna school 65 (2019-ah 72, 2018-ah 105) an awm laiin, pass awm miah lohna school 16 (2019-ah 24, 2018-ah 15) an awm bawk a, Serchhip District chhung bikah pass vekna school pahnih chiah a awm a, Govt. JM High School, Serchhip (App-17, D-NIL, I Div-3, II Div.-6, III Div-8) leh Presbyterian English School, E.Lungdar (App-11, D-2, I Div.-6, II Div.-2, III Div.-1)-te an ni a, Serchhip District chhungah pass awm miah lohna school a awm lo thung a ni.

Top 10-ah zirlai 19 langin topper hi mi pathum an awm a, heng te hi St. Paul’s High Secondary School zirlaite vek niin, Lalhlimpuii D/o C.Vanlalsiama, Simon Lalremsiama Shangpliang S/o Kyrshanbor Shangpliang leh Singokhai Chozah D/o C Thahe-te an ni a, mark 500-ah mark 476 an hmu vek a. Nikum khan top 10-ah zirlai 20 langin topper Lalrinnungi, St. Joseph HSS, Aizawl khan mark 486 a hmu a ni.

Serchhip School aṭanga Top 10-a lang awmchhun Lalrempuii hian mark 459 hmuin, subject zawng zawngah letter a hmu vek a, Mathematics subject-ah mark 99 hmu-in hemi subject-a mark hmu sang ber mi 5 zingah a tel a, kuminah hian subject hrang hrangah full mark hmu an awm lova, nikum khan Science subject-ah full mark hmu zirlai 5 leh Mathematics-a full mark hmu zirlai 1 a awm a ni. Pic: Lalrempuii, Serchhip (10th position)

HSLC Examination 2020 TOP 10:

Pos. Name & Father’s Name Div Letter Subjects Marks 1 Lalhlimpuii D/o C Vanlalsiama

St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz, IIT 476 1 Simon Lalremsiama Shangpliang

S/o Kyrshanbor Shangpliang, St.HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz ,IIT 476 1 Singokhai Chozah D/o C. Thahe

St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz ,IIT 476 2 C Vanlalruatfeli D/o C.Lalhumbika

St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz ,IIT 475 3 C.R.Lalromawia S/o C.Lallungmuana

St.Joseph HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 473 4 Lalkhawngaihi D/o Suresh Ram

Home Missions School, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 469 5 Suhail Ferdous Choudhury

S/o Faizur Rahman Choudhury, St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,AE,IIT 468 6 LH. Lalramsangi D/o LH.lianhrima

St. Joseph HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 466 6 Vanlalruata Fanai S/o Vanlalrawna

Radiant Hearts School, Thingsulthliah D E,M,Sc,Ss,Mz 466 7 Vanlalngaihsaka S/o Lalnihzova

Mount Carmel School, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 463 8 VL Hmangaihzuali

D/o VL Krosschhuanmawia, St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz ,IIT 461 9 K Lalmuanpuii D/o Lallawmzuala

St. Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz,IIT 460 9 K. Lalruatkimi D/o K Lalmuankima

Sacred Heart School, Lunglei D E,M,Sc,Ss,Mz, IIT 460 9 Vanlalhruaii D/o R.Lalbiakthanga

Ar Ells School, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 460 9 Vanchuangkima S/o Vanlalzawma

Ephraim High School, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 460 10 F. Lalremruati D/o F. Lalnuntluanga

Home Missions School, Aizawl D E,M,Sc,Ss,Mz 459 10 Lalrempuii D/o Lalrammawia

Marian High School, Serchhip D E,M,Sc,Ss,Mz 459 10 Manngaihsangi D/o EV Suamliana

Bethel Mission School, Champhai D E,M,Sc,Ss,Mz 459 10 Abrer Asif Barlaskar

S/o Abdul Hadi Barlaskar, St.Paul’s HSS, Aizawl D E,M,Sc,Ss,AE, IIT 459