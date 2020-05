Kolkata-ah Mizo COVID-19 vei pahnih hmuhchhuah thar an ni

Health & Family Welfare Minister chuan Kolkata AMRI Hospital-a mizo cancer natna avanga inenkawl mekte zingah COVID-19 positive hmuhchhuah thar an awm thu vawiin khan a sawi.



Health Minister chuan vawiin chawhma lam khan AMRI Hospital, Kolkata a cancer natna avanga inenkawl mek pakhatin vanduaithlak takin COVID-19 natna a kai tih hmuh chhuah a ni a ti a, chanchin hriat a nih veleh Kolkata Mizoram House Joint Resident Commissioner nen in be nghalin hmalak dan tur ngaihtuah a ni a, hetia ngaihtuahna kan sen mek lai hian vawiin chawhnu lam khan AMRI Hospital ah vek hian Mizo cancer natna avanga enkawl mek pakhat dang lehin COVID-19 natna a kai tih hmuhchhuah a nih thu kan hre leh a ni, a ti. COVID-19 natna vei hmuhchhuahte hi mipa ve ve an ni.



Health Minister chuan mipuite leh Kolkata lama awm mizote chu chi-ai lo tura ngen in sawrkarin theihtawp chhuahin a tul ang angin hma a la nghal a ni a ti a, amah ngeiin West Bengal sawrkara Health & Family Welfare department Principal Secretary pawh phone hmangin thil awmzia a hrilh hriat thu a sawi a, Principal Secretary pawhin tha taka a lo chhan thu leh theihtawp chhuaha lo buaipui an tum thu Health Minister hi a lo hrilh a ni. West Bengal sawrkara Health & Family Welfare Minister, an Chief Minister ni bawk Pi Mamata Banerjee hnena lehkhathawn tur pawh buaipui mek a nih thu leh a rang thei ang bera thawn tum a nih thu Healh Minister hian a sawi a. COVID-19 natna veite hming leh nihna tilang thei thil social media leh thildangah thehdarhlo tura mipuite ngen pahin anni bakah an chhungte tana hriat nuamlo leh rilru tina thei tawngkam chhak chhuak lo turin mipuite a ngen bawk a ni.



Hetih mek lai hian Mumbai Mizoram House a COVID-19 positive hmuhchhuah pariat zinga panga chu negative tawhin damdawiin an chhuahsan a, quarantine facilities ah an awm mek a ni a ti a, midang pathum pawh an dinhmun a tha a, an test result pawh hriat theih thuai beisei a ni a ti bawk.



Health Minister chuan Zoram Medical College (ZMC) a COVID-19 natna vei enkawl mek pawh test hmasa a negative hnu ah amah pawhin hma a sawn zel a, vawiin chhun khan ICU atangin Isolation Ward ah sawn chhuah a ni,a ti a. Ngaihtuahawm a nih loh thu a sawi a ni.

