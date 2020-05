May thlaah Bundesliga khelh chhunzawm ngei ring

Bayer Leverkusen chuan May thlaah Bundesliga chu khelh chhunzawm ngei an rin thu an club sporting director, Simon Rolfes chuan a sawi.

German Football League hian hemi chungchangah thutlukna hi April ni 30 khan sawrkarin a siam an ring a, mahse hemi chungchang hi tihkhawtlai niin, May ni 6-ah ṭhutkhawm an nei leh dawn a ni.

Bayer Leverkusen sporting director, Rolfes chuan entu mipui awm lova inkhelh an duh chungchangah politician-te hnen aṭangin a ṭha zawnga chhanna an hmu niin a sawi a, “Sawrkar pawhin he thil hi a theih an ring a ni,” tiin a sawi a ni.

A sawi zelnaah, “Karleh lamah hemi chungchanga thutlukna hi kan hre dawn a. A hun tur tak chu hre lo mah ila May thlaah, thla laihawl emaw, thla tawpah emaw hi chuan kan inkhelh theih ngei kan beisei a, a hun tur chu kan hre bik rih lo a ni,” a ti bawk.

Rolfes chuan sponsors leh broadcaster-te contract avangin Season hi June ni 30-ah tihtawp ngei a ṭul a, kar kalta khan League chuan May ni 9-a inkhelh chhunzawm turin a inpeih tawh tih an sawi a, mahse a tak tak chu May ni 16 emaw, 23 emaw-ah a ni mai thei tih a sawi bawk.

Tun dinhmunah Bundesliga season khel zo tur hian game 9 khelh tur a la awm a, Bayern Munich chu table-a hmahruaitu mi mekin, an hnuai chiaha awm Borussia Dortmund aiin point 4-in an sang a, Leverkusen hi panga-naah awmin, Champions League khelh phak ngei tumin an bei mek a ni.

Zirtawpni khan Bundesliga club Cologne chuan an club-a mi pathum chuan coronavirus an kei tih an sawi a, mahse an ruahman angin training an chhunzawm dawn tih an sawi a, hetihlai hian Rolfes chuan football an khel thei dawn a nih chuan an player-te chuan Covid-19 chungchangah hlauhna an nei lem lo tih a sawi bawk a, kum 4 kalta khan Leverkusen chuan Pandemic Officer an lak thu a sawi a, ni 3/4 dan zela coronavirus kai leh kai loh test nei turin ruahmanna an siam tih a sawi a, a theih chen chenah a hrang zelin thil an kalpui tih a sawi a, stadium-a virus kai theihna chance a tlem hle tih a sawi bawk.