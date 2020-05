Excise & Narcotics Department chuan April thla chhung khan MLP Act 2019 hnuaiah mi 32 an man a, an mi mante hi zu zuar mi 31 leh zu rui mi 1 an ni a, hemi hun chhung hian Sap zu um puitling 12 man niin, rak zu 1359.875 Lits. an man bawk. Hetihlai hian April thla aṭanga nimin thleng khan Police Department aṭangin MLP Act hnuaia man report a awm lo tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang.

