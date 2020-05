MPCC-in PPE lei dan chungchangah FIR thehlut

Mizoram Pradesh Congress committee, Media Cell ten PPE hmanrua lei dan chungchangah thil felhlel awm a an hriat avangin vawiin khan Anti-Corruption Bureau-ah FIR an thlehlut.

An lehkha thehluh hi ACB SP charge latu Jarome Lalmuankima chuan a lo dawngin, Vigilance lamah ngaihtuah zui tura theh luh leh chhawn a nih hnuah Lokayukta ah thlen lehin, chhuizui tlak a nih chuan chhui zui a nih tur thu a lo hrilh a ni.

MPCC, Media Cell te chuan, Mizoram sorkarin March ni 20-a Air India Cargo plane hmanga Lengpui airport-a PPE leh hmanraw dang a chah thlen zinga PPE tam tham tak chu hman tlak loh, a chhia a ni tih hriat a ni a, he thu hi April ni 4 a Covid19 Medical operation team Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA Press statement-ah pawh chiang taka tarlan a ni an ti a. Tun hnaiah, Tripura-ah Covid19 Test Kit leh Hand sanitiser lei chungchangah cheng nuai 34 zet tih chingpen awma hriat a nih avangin, Health Secretary leh National Health Mission Director te chu an hna atanga chawlhtir an ni a. Manipur-ah pawh N-95 mask leh hmanraw dang tha tawklo supply avangin Health Dept. Official engngemaw zat thubuai siamsak an ni tawh bawk. Mizoram Sorkarin PPE a lei danah thil fello tam tak a awm avang leh PPE tha lo tam tham tak a lei avangin pawisa tam tak a luangral a. Mipui chhiah pek tlingkhawm nuai engngemaw zat luanral chungchangah hian, chhuichian ngai thil engngemaw zat awm a hriat a nih avangin vawiin khan Anti-Corruption Bureau, Aizawl-ah FIR hi thehluh a ni ta a ni.

Ramin hun khirh tak hmachhawn mek laiin, eiruknain, nasa takin kua a hreuh theih avangin, fimkhur a ngai hle a ni tih MPCC Media Cell te chuan sawiin; Mizoramin Mautam tampui a hmachhawn hnuhnun ber pawh khan, Mautam dona tur scheme, BAFFACOS hnuaiah cheng nuai 12500 zet sanction a ni a, pawisa hman dan chungchangah sawiselna a tam avangin, hetiang hun khirh tak alo thlena mipui chhiah pek tlingkhawm, Sorkar sum hman dan uluk taka lo thli thlai hi opposition party tih tur dik takah an ngai tih an sawi a. Dikna duh vang leh awmze neiloa mipui sum luangral zel tur venna atan, FIR hi thehluh a ni ta a ni tih sawiin MPCC Media Cell chuan, Mizoram Sorkarin ACB kut phuarloa, zalen taka he thil hi chhui a nih ngei an beisei thu an sawi a ni.

-DDK, Aizawl