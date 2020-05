Myanmar lirthei lakluh phal lo

Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS, Deputy Commissioner chuan Serchhip District chhunga lirthei lakluh chungchangah hriattirna a chhuah a, DC-in hriattirna a chhuahah chuan, “Tunlai hian Myanmar aṭangin Mizoramah Kenbo Bike registration tih ṭhin a ni tih hriat a ni a. Heng Bike-te hi dân kalha bungraw phurh nana hman ṭhin an ni tih hriat a ni bawk a. Myanmar nen hian lirthei lamah inremna a awm loh avangin Mizorama lirthei lakluh hi phal a ni lova. Chuvangin Serchhip District chhungah hetiang tilui an awm a nih chuan dan angin an chungah action lak a ni ang,” a ti.

