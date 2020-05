PHED-in hnuaia project thenkhat a hunah thawk zo thei dawn lo

Covid-19 hri leng vangin PHE Department Serchhip WATSAN Division hnuaia project hna kal lai engemawzat chu a hun takah thawh zawh theih a ni dawn lo.

Hemi chungchanga Er. F.Lalsanglura, Sr. EE-in a sawi danin, Biate Water Supply Scheme (Pumping) chu March 2020-a thawh zawh tur a nih laiin Covid-19 vanga ram puma lockdown puan a nih avangin hna chawlhsan a ni a, June 2020-ah chuan thawh zawh beisei a ni tih a sawi a, Chhingchhipa Sainik School-a tui pekna tur (Water Supply to Sainik School) pawh June 2020-a thawh zawh tura ruahman a nih laiin hna chawlhsan a nih avangin a hunah thawh zawh theih a ni dawn lo tih a sawi bawk a ni.

Jal Jeevan Mission (JJM) hnuaia thingtlang khuaa chhungkua zawng zawng tui connection pekna tur (Functional House Tap Connection (FHTC))-ah pawh kum 2019-2020 sawrkar kum chhungin khaw 18 pek tura ruahman a nih laiin khaw 5-ah chauh hna hi zawh hman a ni tih a sawi a, lockdown vanga pipe siamtu lam an chawlh avangin hnathawhna tur pipe pawh a lo thleng thei lo tih a sawi a, Annual Action Plan 2020-2021 pawh approval la lak theih loh a ni tih a sawi a, lockdown thlahdul a nih hnuah hmalakna tlem tlem kalpui theih a nih rualin an duh ang erawhin hmalakna an kal chakpui thei rih lo tih a sawi bawk.

Hetihlai hian PHE Department-in Serchhip khawpui leh an bial chhunga khaw danga mipuite hnena tui an semna lamah erawh harsatna nei lovin tluang takin an kalpui thei zel rih tih a sawi a, E.Lungdar-ah leh Thingsulthliahah-te lirthei hmanga tui sem hna (emergency water supply by truck) an thawk a, E.Lungdar-ah chuan EWS hi an titawp tawh a, hetihlai hian Thing-sulthliahah chuan la kalpui chhunzawm zel a ni tih a sawi bawk a ni.