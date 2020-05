PHED Officer inzawmkhawmin PHE Department hnuaia Division hrang hrangah sum an sem chhuak

Mizoram PHED Officers inzawmkhawm (AMPO) chuan Covid-19 hrileng avanga ram puma inkharkhipna (lockdown) kalpui a nih mek laiin Mizoram puma PHE Deptt. Division hrang hrangah a ṭul apianga hman turin sum a sem chhuak a, Serchhip WATSAN Division-ah pawh a ṭula hman turin ₹27,900/- an pe a, he sum hi vawiin (1.5.2020) khan Er. F.Lalsanglura, Sr. EE chuan a hnuaia mite hnenah a sem chhuak.

Er. F.Lalsanglura hian AMPO aṭanga sum an hmuh hi a hnuaia Sub-Division hrang hrang SDO leh Division-a HA te hnenah an mamawhna apianga an hman turin a pe chhuak a, Serchhip Sub-Division-ah ₹7200/- hlan a ni a, a bak Sub-Division dang E.Lungdar leh Tlungvel Sub-Division-te hnenah ₹6900/- ve ve hlan a ni bawk a, Division Office tan ₹6900/- a hlân nghal bawk a, anni hian an hnathawhnaa ṭul leh pawimawh an tih apiangah he sum hi an hmang dawn a ni.

Hetianga AMPO aṭanga an mamawha hman tur sum an dawng hi Serchhipa PHE Deptt. hnathawkte chuan lawmawm an tih thu an sawi a ni.