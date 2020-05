Ramri-a duty-te pui turin Sub-Hqrs. YMA fehchhuak dawn

Sub-Hqrs. YMA, Serchhip Executive Meeting chuan Serchhip District chhunga ramri (international boundary)-a duty-te pui turin fehchhuah nise an ti.

Nimin khan Sub Hqrs YMA Meeting Hall-ah Executive Committee ṭhutkhawm neih a ni a, president R.Sang-hmingthanga kaihhruaiah hian Covid-19 hrileng avanga Serchhip District chhunga Myanmar nena ramri |iau lui kaia duty mek Lungkawlh leh Sailulak khuate chhâwk turin SEC member mi 16-te group 2-ah inṭhenin chawlhkar khat chhung duty nise an ti a, hemi hnu hian ramri-a duty-te chhâwk tur hian Sub-Hqrs huamchhunga YMA branch hrang hrangte inchhâwka duty turin ruahmanna siam nise an ti bawk.

Meeting chuan Covid-19 hrileng avanga Serchhipa hnamdang châm bangte chu Branch tinin an area-a mite uluk taka chhinchhiahin, hnamdang lo lut tharte hriat hran theih nan ID Card siamsak vek nise an ti a, midang awm belh an awm chuan a rang thei ang bera Sub-Hqrs YMA hruaitu leh thuneitute hnenah hriattir thuai nise an ti bawk.

Covid-19 hrileng mekah Vairengte leh Bairabi-a essential commodities phurtu endik dan chu duh aiin a khauh lo niin an hria a, sawrkarin uluk zawk leh khauh zawkin hma la se tih leh inter-state leh international boundaries-ah khauh taka duty zel nise tiin resolution an pass a, Sub-Hqrs. YMA Conference vawi 7-na, ni 15 – 17 April, 2020 chhunga neih tura a lo ruahman tawh Covid-19 hrileng avanga neih theih tak loh chu Central YMA Executive Committee (CEC)-in a rel hun ngaihchan phawt nise an ti a ni.

Lalrammawia, Secretary hnen aṭangin report ngaihthlak a ni a, Sub-Hqrs. YMA hian ramria duty-te ṭanpui nan Kolasib leh Mamit District bak-ah Serchhip District chhunga Sailulak leh Lungkawlh hnenah Rs.2,40,681/- an lo pe tawh a, Lungpho, Bungtlang Venglai, Vanchengte Branch leh Keiṭum Kawn Veng aṭangin ramria duty-te ṭanpuina turin Rs.81,000/- a lut leh tawh bawk.

Heng bakah hian Sub Hqrs YMA in ruang phurhna tur Morgue Van enkawltu (Driver) chungchang chu Building &Property Committee te kut ah dah rih nise an ti a, Covid 19 hri leng avangin Sub Hqrs YMA building luahtu mi 3 te chu an inhawn dan thlir in mi 2 te chu April leh May thla luahman ngaihnathiam (free) nise, luahtu dang 1-te hi April thla luah man ngaihnathiam (free) nise an ti bawk.

Meeting an neih hnua Sub-Hqrs. YMA-in thu-chhuah an siamah chuan Covid-19 hripui leng dona kawngah kan zeizia enin ṭan mar a hun chhoh vanglai takin kan inthlahdul palh mai ang tih an hlauthawng takzet tih an tarlang a, a bik takin state dang aṭanga mamawh phurhluh kawngah kan inthlahin, kan zalen lutuk deuh nia an hriat thu tarlangin, kan chesual ang tih a hlauhawm hle a, ‘Ei tur aiin Nunna a thupui zawk’ tih chu sawrkarin kengkawh ngam se an duh takzet tih an tarlang bawk.

Hei bakah hian Inter-state leh International boundary-te venhim kawngah sawrkarin duty-te thuam chak zel se a duh tih an sawi a, “Fimkhur leh uluk taka kan inhungna bang hi kan tihngheh sauh sauh theih nan mawhphurtu zawng zawng te inthlahdah lova ṭangmar tlat turin kan ngen a ni,” an ti bawk.