Ramri-a duty turin Sub-Hqrs. YMA hruaitute an fehchhuak

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan COVID-19 laka Mizoram a him theihna tura an huamchhung, Myanmar ramri a duty turin nimin zing khan Serchhip an chhuahsan.

Mizoram leh Myanmar ramri a duty turte thlahna puala Inkhawm tawi nimin zinga Serchhip Bazar Traffic Point-a neih hi Serchhip DC leh District Level Task Force on COVID-19 Chairman, Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan hmanpuiin, tunlaiin khawvel pumin hrileng avanga harsat-na kan tawh thu leh kan himna tura ramri a duty-te pui tura Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute an fehchhuak chu lawmawm a tih thu a sawi a, sawrkar leh VLTF-ten a inkhuah-khirhna tura ruahmanna an siam te chu zawm hram tum turin mipuite a chah bawk.

Heng ramria duty turte thlahna puala Inkhawm tawi hi Serchhip Sub-Hqrs. YMA President, R.Sanghming-thanga chuan kaihhruaiin Duty tura ruahmanna an siam dante a sawi a, Serchhip-VII VLTF member, Rev. H.Lalawm-puia chuan heng duty a kal turte hi ṭawngṭai-a thlahna hun a hman hnuah Serchhip DC hian a vailiam a ni.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA huamchhungah hian ramdang, Myanmar nena ramri KM 14 vel awmin heng hmunah hian Sailulak Branch YMA leh Lungkawlh Branch YMA te duty in Serchhip Sub-Hqrs. YMA hian Bawm an hunna aṭangin Rs.30,000/- chu ṭanpuina an lo pe tawh a. Tunah hian a thawhkhatna atan chawlhkar khat duty tura ruahmanin SEC Member te hi an thawkchhuak a. A thawhkhatnaah hian Lungkawlh lama Sub-Hqrs. YMA President, R. Sanghmingthanga hovin mi 4 kalin Sailulak lamah Sub-Hqrs. YMA Secretary, Lalrammawia hovin mi 4 an kal bawk a, heng mite hi Nilaini zan thleng Duty in Ningani-ah SEC Member dang ten an thlak ve leh dawn a ni. Heng ramri-a Duty te hman tur hian Serchhip DMS, Dr. ZD. Lalmuanawma chuan Thosilen 8 leh damdawi mamawh hrang hrang a pe bawk a ni.