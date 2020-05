Ramri-a duty turte chhuak dawn

Serchhip Sub-Hqrs. YMA Executive Committee ni 7.5.2020-a ṭhukhawmin a lo rel tawh angin Mizoram-a COVID-19 a rawn luh lohna tura ramri ven hna thawhpui turin vawiin hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute chu an thawk chhuak dawn.

Heng ramri hrula duty turte tirhchhuahna hun hi vawiin chawhma dar 10 hian Serchhip Bazar Traffic Point-ah neih tur a ni a, he hunah hian Pastor H.Lalawmpuia’n ṭawngṭaisakna hun a hmang ang a, Serchhip District Bawrhsap Dr. Lalzirmawia Chhangte-in vai liam turin ruahmanna siam a ni.

Tarlan tawn angin khawvel puma hri leng mek, Covid-19 laka Mizoram a him theihna atan Mizoram ramri hmun hrang hrangah ramri ven hna thawh mek a ni a, Serchhip District chhunga ramri (international boundary) awmna, Sailulak leh Lungkawlha ramri venpui turin Sub-Hqrs. YMA Serchhip chuan thawh chhuah nise a ti a, a bul ṭan nan SEC member-te thawhchhuah hmasak phawt nise, hemi hnu hian Sub-Hqrs. YMA huam chhunga YMA Branch hrang hrangte a inchhawka duty nise a ti a, ramria duty tur hian team hnihah inṭhenin, Sailulak leh Lungkawlh-ah an kal dawn a, a inchhawkin fehchhuah a ni dawn a, duty hmasa berte hian Thawhṭan aṭanga Nilaini thleng a awh ang a, a dawttu hian Ningani aṭanga Pathianni thleng an chang dawn a, duty tur hian group khatah mi 4 zel awm se tih a ni.

Vawiina duty-a chhuak turte chu – Sailulakah Sub-Hqrs, YMA President, R.Sang-hmingthanga hovin, H.Lal-duhawma, R.Lalmuansanga leh Laldinpuiate an kal dawn a, Lungkawlh lamah Sub-Hqrs, YMA Secretary Lalrammawia hovin, Ramdinmawia Ralte, C.Lalramliana leh Hrang-chhuana (Vanchengte)-te an kal dawn a ni.