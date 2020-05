Ranchaw man tlawma siam dan tur leh Supply Chain kalpui zel dan tur sawiho

Nimin chawhma khan C.Lalpek-sanga, Secretary, AH & Vety. Department hova Task Group on Animal Husbandry & Veterinary Service and Fisheries ṭhukhawm chuan Mizoram aṭanga thar chhuah hmanga ranchaw man tlawm zawk siam chhuah dan tur an sawi ho.

Meeting-ah hian Mizoram ran vulhtu tam zawk te hian commercial feed man to tak tak phai lam atanga chah chhuah hmangin an vulh tih sawi a ni a. Hei vang hian state dang a ranvulh tu te an compete thei lova, sa, bawnghnute leh artui man te hi a to phah ta ni a ngaih a ni. Ran chaw man tlawm kan rama thar chhuah ngei te hman anih loh chuan mi tam tak eizawnna kawng a ping thei mai dawna a lan avangin hmalak dan tur duan chhuah nghal tul an ti tlang a.

Khawvel ram dangah pawh hlawhtling taka an lo kalpui tawh angin Pangbal leh Kawlbahra te ranchaw atana hman tangkai dan tur department a mithiam ten ruahmanna siam nghal ni se an ti a.Pangbal leh Kawlbahra ranchaw atana process dan tur leh sum mamawh tur te leh kalpui dan tur rang taka siamin department changtu Minister hovin thuthlukna siam thuai nise tih an rel a. Pangbal leh Kawlbahra hmang hian ranchaw man hi 20% vel laiin a tlakhniam theih niin Task Group chuan a beisei a ni.

Fish supply chain kalpui zel dan turah chuan zalen taka farmer te leh sangha zuar tute an chet chhuah theih tak avangin department lam chu in rawlh zel tul tawh lovah a ngai a. Sangha man erawh to zel lo tur in department lamin lo ngaihvenin beng lo chhi zel se an ti bawk a ni.

Broiler value chain mumal taka kalpui chhunzawm a nih theih nan All Mizoram Farmers Association te nena thawhho dan tur meeting-ah hian sawiho a ni bawk a. AMFA-in department chunga beiseina a neih leh department tih tur chin nia an ngaihte chiang zawk a rawn thlenin ruahmanna kimchang rawn siam se an ti a. Mizo mipuiin arsa thianghlim zawk leh tha zawk ei tur an hmuh theih dan tur leh hralh chhuah dan tur te pawh sawi ho a ni. Thawh hona thuthlung department in a lo duang anga, Minister hovin thutlukna siam thuai a ni ang .

Covid-19 lockdown zawh hnua livestock sector lama hmalakna fel tak duan theih nan, mipui in sa kan ei dan leh ram pawn atanga sa leh ranchaw kan lakluh dan te tihchian nan department statistical wing in survey nei nghal se an ti bawk.

Kan thenawm state Assam leh Arunachal Pradesh ah vawk hri hlauhawm tak mai African Swine Fever(ASF) a len avanga harsatna thleng thei te sawi ho a ni a. He natna laka kan him theih nan state pawn atang vawk leh vawksa lakluh khapna chu khauh zawka kalpui zel nise an ti a. Hemi bawhzui tur hian District hrang hrang thunei tu, D.C, D.V.O leh Police te bakah NGO te pawh hriattira ngen nise an ti a ni.