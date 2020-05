Rial-in in 400 chuang a deng chhia

Nimin zingkar khan Mamit district-a Rengdil, Zamuang leh Damdiai khuaa in engemawzat chu rialin a deng chhia a, rial tla hi a lian hle niin thudawnna chuan a sawi.

Khawtlang hruaituten an sawi danin, in 400 vel khua Rengdil-a in 211 chu rial hian deng chhiain, heng zingah hian a chhe nasa zual in 91 a awm. Zamuang khuaah in 216 vel chhiain, heng zinga in 82 chu a chhe nasa zual a, Damdiai khuaah in 27 chhiain, in chhe nasa zual in 4 a ni a. Rial hian huan thlai enge-mawzat a deng chhe bawk.

Rengdil, Zamuang leh Damdiai khuaa rial lian tla avanga chhiatna thleng chungchangah hian Mamit bialtu MLA Er. H. Lalzirliana leh Hachhek bialtu MLA Lalrindika Ralte-ten a theih ang angin hma an la nghal a. Mamit district disaster management authority kaltlanga Mizoram sawrkar hriattir nghal niin, district disaster management chairman, bawrhsap ni bawk Dr Lalrozama pawhin Rengdil leh Zamuang khua tlawh nghalin, SDO (S) Victor Lalawmpuia’n Damdiai khua a tlawh a, in chhia neitute chu silpauline pek nghal niin, a ṭul dan a zira rangva pawh pek tura ruahman a ni.

Mamit district bawrhsap chuan Rengdil leh Zamuang khuaa in chhia thawmthaa hnatlangte thingpui in na tur Rs.5,000 ve ve a pe a. Hachhek bialtu MLA Lalrindika Ralte pa Zanghinglova bakah, Taitesena group YMA, Kawrthah North VC, Kawrthah North leh South branch YMA, Chuhvel leh Hriphaw VC leh senior politician Saikapthianga fapa Vanlalruata ten Rengdil leh Zamuanga in chhiate ṭanpuina sum an pe bawk.