Sawrkar hnathawkten Covid-19 do nan an hlawh atangin sum thawh dawn

Mizoram sawrkar hnuaia hnathawk pawl hrang hrangte chuan Covid-19 do nan kumin December thla thlengin Mizoram sawrkar hnathawk zawng zawngten an hlawh aṭangin thla tin sum thawhkhawm nise an ti.

Nimin khan Mizoram sawrkar hnuaia sawrkar hnathawkte intelkhawmna Association hrang hrang 75 aiawhte chu ATI Auditorium, Aizawlah an inkokhawm a, Mizoram Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo kaihhruaina hnuaiah Covid-19 do nana sawrkar hnathawkten contribution an pek belh dan tur sawiho a ni a, Chief Secretary chuan Covid-19 avanga Mizoram chauh ni lo India ram leh khawvelin kawng tinrenga harsatna a tawh dan a sawi a. Mizoram kan la him rihin a lang naa India ramah chuan a ni telin a kai zât an pung a, a thi zât pawh an pung tual tual a, hei hian nasa takin khawvel pum economy a sawi nghing mek tawh a, eng ang chiaha nasain nge a tihṭhuanawp dawn tih hi hriat lawk theih a ni lo, a ti.

Hetihlai hian sawrkar laipui sum hmuhna ber chhiah lâkkhawm a tlahniam a, Mizoram châwmtu ber sawrkar laipui aṭanga sum hmuh zât pawh a tlêm sawt ta hle tih a sawi a, Chief Secretary chuan kan hma hun thlirin theihtawpa sawrkar hnathawkte kan ṭan tlan a ṭul tak zet a ni, a ti a. Central aṭanga sum dawn zat a kiam zel laiin Budget duan laia sum sênna tura chhût tel miahloh Covid-19 kaihhnawiha sum tam tak senral a lo ngai ta a, chuvangin Covid-19 dona tur leh tumah chhuanchham an awm lohna turin mahni theihna zawn ṭheuhah ṭan lak a ngai a ni, a ti.

Association hrang hrang aiawh kalkhawmte hian Mizoramin he hun harsa a tawn mek thlir chung leh an member-te dinhmun thlir chungin rawtna engemawzat an chhawp chhuak a, chung zingah chuan lungrual takin kumin December thleng hian Mizoram sawrkar hnuaia Group A, B leh C-ten an hlawh (basic pay) aṭangin 10% leh Group D-ten an hlawh, (basic pay) aṭangin 5% thawh (contribute) an remti a ni.

Nimin meeting-ah hian Chief Secretary bakah Additional Chief Secretary to CM JC Ramthanga, Finance Commissioner Vanlalchhuanga, Planning Secretary Dr C.Van-lalramsanga, Home Secretary Lalbiaksangi te pawh an tel a. Chief Secretary chuan meeting hi khaikhawmin Mizoramin hun harsa kan tawh mek laia Mizo tlawmngaihna rilru dik tak pua lungrual taka sawrkar hna-thawkten an hlawh atanga sum tam tak pekchhuah an remti chu lawmawm a tih thu a sawi a ni.