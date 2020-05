Serchhip District-a lockdown kalpui dan tur chungchangah hriattirna tichhuak

Mizoram sawrkarin Cvid-19 darh zel tur venna atana inkharkhipna (lockdown) kalpui chhunzawm tur a ni tih thupek a chhuah zulpuiiin, Serchhip Disrict Bawrhsap Dr. Lalzirmawia Chhangte, Chairman District Disaster Manage-rment Authority ni bawk chuan Disaster Management Act, 2005 Section 26-in thu-neihna a pek angin Serchhip District-ah ni 4.5.2020 aṭanga ni 17.5.2020 thleng lockdown kalpui chhunzawm tur a ni tih a puang.

He inkharkhipna (lockdown) Serchhip District-a kalpui chhunzawm zel an tur pawh Mizoram sawrkarin ruahmanna a siam angin District bawrhsap hian a tichhuak nghal a, he ruahmanna hi mi zawng zawng zawm vek tur a nih thu leh hei hian lockdown kalpui dan tur chungchanga order tihchhuah zawng zawng a luahlan tur thu a tarlang bawk.

Hemi rual hian District Bawrhsap pawhin lockdown kalpui dan tura Mizoram sawrkarin ruahmanna a siam bawhzuiin, Serchhip khawpui chhunga hmun lûn lai, Serchhip-IV leh Serchhip-VII VC huam chhunga dawrte inhawn chhawk dan tur ruahmanna a siam bawk a, dawr tinah Group A leh B chhinchhiahna tar niin, Group-A dawrte chu ni 4, 6, 8, 12, 14 & 16 May, 2020-ah an inhawng ang a, Group B-te chu ni 5, 7, 9, 11, 13 & 15 May, 2020-a inhawng turin hriattirna hi a tichhuak a ni.

District Magistrate Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan Covid-19 laka mipuite an himna turin mipui zawng zawng zawm tur thupek a tichhuak bawk a, mipuite chu pawn chhuak tur reng reng chuan (face mask leh hmanraw dang hmangin) hmai an tuam tur a ni tiin, vantlang hmun leh dawra kalte chu metre khat tala inhlata awm tur a ni a ti bawk a, he thupek awih lo chu dan anga hrem theih a ni tih a tarlang bawk.