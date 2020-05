State pawn atanga lo haw turte sawrkarin dah hranna tur a ruahmanah an leng vek dawn lo

State pawn aṭanga Mizorama lo haw tur in-report zat chu mi 8415 an tling tawh a, anmahni dahhranna tur sawrkarin Quarantine Facilities a neihah lo haw tur te an leng vek dawn lova mahni in lama inkhunghranna neite chu Village/Local Level Task Force-te hriatpuinain Home Quarantine phalsak an ni dawn.

Nimin khan Health & Family Welfare Minister Dr. R Lalthangliana leh Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo hovin state danga tangkhang mek Mizorama lo haw tur te inkhunghranna tur kaihhruaina dan siam tawh an thlir ho a. Meeting chuan Kohhran Hall-te Quarantine Facility atana hman theih dan Kohhran hruaitute nen indawr nise, Home Quarantine-a awm turten dânin a phût zawng zawng an tlin em tihte leh anmahni vil dan tur te rel a ni.

Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan tun ṭuma lo haw turte khunghranna chu fimkhur taka kalpui a ṭul tih sawiin, fimkhur loh chuan tun thlenga thil ṭha tih a vaw chhe leh vek thei a ni a ti a, lo haw tur te chu inkaihhruaina dân engkim uluk taka zawm turin a chah a ni. Health Minister chuan India ram pawna tangkhang mek Mizote chungchang pawh Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan hova Video Conferencing neih ṭumin a thlen tawh thu a sawi bawk.

Health Minister chuan COVID-19 hian eng chen nge min tih buai dawn tih hi sawi lawk theih nilo mahse kawng engkimah mipui te kan fimkhur a, social distancing te, hmaituamna hman te, kutsil uar te leh khawlaia chil chhak loh kan ngaih pawimawh a tul mai bakah heng zawm lo te chu dan anga hrem zel an ni, a ti a. Mizoramin COVID-19 dona kawnga tun thlenga hma a laknate chu a ṭha hle nia a hriat thu sawiin, India ramah Airport-a screening tihmasa ber kan ni a, inkharkhip pawh ram pum inkharkhip puan a nih hmain kan kalpui tawh a ni, a ti a. Sawrkarin Kohhrante, tlawmngai pawlte leh mipui aṭangin thawhhona ṭha tak a hmuh thu sawiin, an ṭawiawmna ṭha tak nen COVID-19 dona chu kil tin aṭangin theihtawp chhuaha beih mek a nih thu a sawi. Chanchinbu leh Cable TV, DDK leh AIR-ten Sawrkar hmalakna puanzar kawnga theihtawp an chhuahpuinaah lawmthu a sawi bawk a ni.

Chief Secretary Lalnun-mawia Chuaungo chuan inkharkhipin state economy a tiṭhuanawp tih sawiin, fimkhur taka nunphung pangngai kalpui a ṭul dawn a, kawng engkima fimkhur mai bakah upa lam leh natna benvawn neisate leh naupangte uluk tak vên a ngai dawn a, nitin khawsak phung thlak a ṭul dawn a ni, a ti.

Chief Secretary chuan nizan hmasa thlenga Mizorama lo haw tur inziaklut chu 8450 a nih thu leh an haw dan tur ruahmanna tlangpui a report a, sawrkarin Quarantine Facilities a neih zawng zawngah lo haw turte an lêng vek dawn lova, chu mai bakah hmun khata mi khunghran hi a risk a sân avangin mahni in lama inkhunghranna nei te chu Village/Local Level Task Force te hriatpuina in Home Quarantine phalsak an nih tur thu a sawi a. Quarantine-na tur atana sawrkarin Hotel a thlansaah pawh an duh chuan man chawia Quarantine theih dan Sawrkarin a ruahman mek thu a sawi bawk.

Indian Medical Association (Mizoram Chapter) President Dr. Rosangluaia chuan COVID-19 hripui chu mitinin kan nunpui thiam a ngai dawn niin a lang a, a theih chin china kan him theih nan kan nunphung pangngai te kan thlak a ṭul dawn a, kan inzirtir a ngai hle dawn a ni a ti a. IMA leh MGDA Medical Team in Partial Lockdown neih mekah an thil hmuh dan leh ṭan lakna tur te a sawi lang bawk.