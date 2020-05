ZPM MLA-ten quarantine centre tlawh

Hmar chhak state hrang hrang aṭanga Aizawl District-a lo haw khung hran mek te awmna hmun nimin khan ZPM Legislature Party MLA 5 – Lalduhoma, ZPM Legislature Party, Leader, Vanlalhlana, Andrew H. Thangliana, VL Zaithanzama, Lalchhuanthanga te’n an tlawh a, R Dengṭhuama Hall, Mualpui Salem Veng leh Tourist Centre Berawtlang an tlawh a ni.

R Dengṭhuama Hall ah hian mi 134 Quarantine an ni a, May ni 1 atang khan heng mite hi dah luh an ni a, Beraw Tourist Centre – an tlawh bawk a, he Centre ah hian mi 70 quarantine mêk an ni a, an luh dawn hian Rapid Anti Body Test nei vek in an vai hian an Negative vek a ni.