June ni 1-a Kolasib District atanga Covid-19 vei hmuhchhuah 9 zinga 8 te chu an sample vawi hnih test a nih hnuah an negative ta a, naktuk (19.6.2020) hian anmahni enkawlna hmun ZMC an chhuahsan theih beisei a nih thu Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan a sawi.

