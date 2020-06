Covid-19 vei 9 hmuh belh leh

Nimin (17.6.2020)-a ZMC Lab.-a sample test 615 neihah Covid-19 vei 9 (Mipa -3 leh hmeichhia-6) hmuhchhuah belh leh an ni a, kum 1-32 inkar an ni.

Heng Covid-19 vei hmuhchhuah tharte hi Lawngtlai leh Siaha District aṭangin mi 4 ve ve leh Lunglei District aṭangin mi 1 an ni a, Delhi leh Haryana aṭanga rawn kir mi 4 ve ve leh Maharastra aṭanga rawn kir mi 1 an ni a, an zavai hian khung hran lai vek niin, natna lang chhuak an nei lo a ni.

Heti hian Mizoramah Covid-19 vei mek 129 an awm a ni.

Nimina sample test zat 615 aṭangin 499 an negative a, sample 107 test result nghah mek a la ni bawk.