Covid-19 vei leh vei loh enfiah turin mi 385-te Swab Sample laksak tawh

Serchhip District-ah Covid-19 vei leh vei loh enfiah turin mi 385-te Swab Sample lak tawh an ni.

Zothlifim zawhna chhangin, Serchhip District IDSP Data Manager Lalmalsawmi chuan Serchhip District-a Swab Sample laksak tawh zinga 190 hi a result hriat a ni tawh a, result hriat tawh zingah hian Covid-19 vei tih finfiah pakhat a awm tawh a, a bak zawng chu negative an ni a, tunah hian Zoram Medical College (ZMC)-a enfiah tura swab sample thawn tawh result nghah mek hi 195 a awm mek a, ZMC-a Serchhip District aṭanga swab sample enfiah tura thawn zinga result hriat hnuhnun ber chu tun thla ni 10-a Serchhip District-a Covid-19 positive awmchhun result chhuah ṭum kha a ni.

Hetihlai hian State pawn aṭanga tangkhang lo haw Serchhip District-a khung hran mek hi nimin thleng khan mi 365 an la awm a, khung hran mek zingah hian mahni ina inkhung hrang (Home quarantine) mi 45 an awm a, Govt. Quarantine facility-ah mi 188, Community Quarantine Facility-ah mi 127 leh Isolation-ah mi 5 an awm mek a, tun dinhmunah chuan khung hran mek zingah hian ni 21 hun hmang zo tawh, sample result la chhuah loh vanga centre la chhuahsan thei rihlo an la awm lo a ni.