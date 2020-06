Inkharkhip thawh sarihna (Lockdown 7.0) inkaihhruaina

Pu Lalnunmawia Chuaungo, Chairman, State Executive Committee, chuan Section 22(2)(h)& 24 (l) of the Disaster Management Act, 2005 in thuneihna a pek angin 30.6.2020 thlenga inkharkhip chhunzawmna tur thupek June ni 21, 2020 khan a ti chhuak.

Mizoram Sawrkarin 22.06.2020 thlenga Total Lockdown kalpui tur Order dated 08.06.2020 hmanga a puan chu Mizoram-a COVID-19 hri len dan boruak thlirin 30.06.2020 thleng pawhsei tul tih a ni a. A hnuaia tarlan kaihhruaina te hi 23.06.2020 atang 30.06.2020 thleng kalpui a ni ang. Hei hian Mizoram Sawkarin lockdown kaihhruaina a lo chhuah tawh zawng zawng a thlak (supercede) ang.

A. INTERNATIONAL & INTER-STATE BORDER

1. International border chu khar chhunzawm a ni ang.

2. Inter-State border khar mekte chu khar chhunzawm an ni ang. Lengpui Airport erawh chu hawn chhun zawm a ni ang.

3.Bairabi, Vairengte leh Kanhmun kaltlang kawngpuite erawh chu essential commodities bakah Home Department-in a phal bungraw dang phur lirtheite tan hawn a ni ang.

4.Home Department phalna la hmasa lo chuan Mizoramah zin veivakte luh khap a ni. Mizoram mi leh sa hmundanga tangkhang, Sawrkar-in phalna a pek tawh, kalkawnga thang mekte erawh chu an luh phal a ni ang. Mizoram chhuahsan tur erawh chuan an awmna Deputy Commissioner te phalna la-in Mizoram an chhuahsan thei ang.

5.Ramri (international leh inter-state) leh ramri dep khuaah te khauh (strict) taka duty chhunzawm zel ani ang.

B. MIZORAMA LO LUT TUR SCREENING LEH QUARANTINE CHUNGCHANG

I. Phalna neia Mizoram-a lo lut reng reng chu entry point-ah uluk taka screening kalpui chhunzawm zel a ni ang. Mizoram mi leh sa, lockdown avanga State pawna tangkhangte lo kir leh dan tur ruahmanna chu ‘COVID-I9 Lockdown avanga Mizoram mi leh sa, Mizoram pawna tangkhangte lo haw dan tur kaihhruaina siamthat (Revised Standard Operating Procedure)’-in a sawi angin kalpui a ni ang.

2. Mizoram-a lo lut reng reng chu Sawrkar/community/hotel/home quarantine facility-ah ni 21 emaw Sawrkarin a bituk hun chhung an awm anga, hemi chhung hian Health Department-in RT-PCR test an ti ang. Home Quarantine hi tul zual bikah chauh phal a ni ang. Quarantine-a awmchhung hian Sawrkar-in kaihhruaina a siamte chu tha taka zawm tur a ni. Tin, mCOVID-19 leh Aarogya Setu-ah in-

register vek tur a ni.

3. Driver leh handyman te, Mizoram pawn atanga bungrua la-a zin te chu Sawrkar quarantine facility-ah an khawsa ang a, bungraw lak hna an thawh chhung chu midang nen intlawhpawh lovin quarantine facility atangin an thawk ang a, load an lak hnuhnun ber atanga ni 14 hnu-ah an in lama haw phalsak an ni ang. Quarantine facility-a an awm chhung hian an chhungte leh midang tlawhpawh phalsak an ni lovang. Aarogya Setu-ah in-register vek tur a ni.

4. State pawn lam lirthei driver leh handyman, phai atanga bungrua rawn thiar lut thinte chu an kalphung pangngai angin khaw daiah anmahniin eirawng an inbawl chawp ang a, khawchhungah midang nen inchiahpiah lovin an bungrua an unload zawh veleh an let leh nghal ang. An bungrua unload chhung hian midangte atanga meter hnih (2) tala hla-ah an awm tur a ni. Aarogya Setu-ah driver leh handyman-te hi in-register vek tur a ni.

5. All Mizoram Petroleum Dealers Association (AMPEDA) leh Mizoram Tanker Drivers Association (MTDA) hnuaia tanker driver leh handyman, Mizorama khawsa te, Mizoram pawn atanga oil phur lut te reng reng chu an oil phurh an unload hnu-ah Vairengte-a an awmna tur ruahmanah an khawsa ang a, hemi hmun atang hian chhungte nena intlawhpawh lovin load an thiar thin ang. Aarogya Setu-ah in-register vek tur a ni.

6. A chunga tarlan driver leh handyman-te hian kawng laka harsatna an tawh thulhah State Control Room (Toll free 1070, landline 0389- 2335842/2335837 leh mobile 936633193l)-ah phone-in an harsatnate an thlen thei ang.

C. BUNGRAW CHAWKLUH LEH THIAR CHUNGCHANG

1. State pawn atanga bungraw lakluh theih zingah nitin mamawh (essential commodities) leh bungraw dang, Home Department-in Order dated 22.05.2020 hmanga a phalte chu phalna hranpa ngai lovin lak luh theih a ni.

2. Bungraw la lut tur reng reng chuan mCOVID-19 mobile application-a mPass hmangin emaw ziakin entry point-ah declaration an thehlut tur a ni.

3. Hemi hun chhung hian Clause C. 1 a tel lo bungrua reng reng lak luh khap a ni.

4. Aizawl Municipal Area leh District Headquarter te atanga bungraw thiar chhuak emaw la lut tur te’n Deputy Commissioner hnen atangin phalna an la tur a ni. Essential commodities tan erawh phalna hranpa a ngai lovang.

D. DAWR, SUMDAWNNA LEH HNATHAWHNA HMUN

1. Aizawl Municipal Area chhung, District Headquarters leh Deputy Commissioner-in containment area-a a puanah te chuan dawr leh sumdawnna hmun hawn khap a ni. Amaherawhchu, nitin mamawh (essential commodities) zawrhna dawr, mihring leh ran damdawi dawr, clinic-te, thlai chi leh leitha zawrhna, kut hnathawktu te hmanraw zawrhna, ranchaw zawrhna leh bungraw phur mamawh oil, spare parts leh hna thawhna atana mamawh brick, cement, rod leh in sakna bungraw zawrhna dawr te chu Deputy Commissioner leh LLTF/VLTF te ruahmanna siam angin hawn theih a ni ang.

2. Mimal eizawnna hna (cottage & home based industrial units) heng- tailoring, weaving, carpentry, fabrication, bakery, adt. te chu phalna hranpa lak ngai lovin kalpui theih a ni. Hnathawktu ten ‘Standard Operating Procedure (SOP) for Social Distancing’ (Attachment-l) zawm chungin hna an thawk tur a ni. Hnathawhna hmunah te hian mi 5 (panga) aia tam awmkhawm phal a ni lo.Hnawthawktute veivahna thilah erawh chuan LLTF IVLTF te hriatpuina lak tur ani ang.

3. Khaw dang zawngah chuan dawr, sumdawnna leh eizawnna te chu dan pangngai anga kalpui tur a ni. Amaherawhchu, a tul dan azirin Deputy Commissioner ten kaihhruaina/khuahkhirhna an siam thei ang.

4. Dawr, sumdawnna hmun leh eizawnna kawnga hmalakna te chu ‘Standard Operating Procedure (SOP) for Social Distancing’ (Attachment- 1) a tarlan zawm chungin kalpui tur a ni.

5. Mipuiin awlsam zawka thlai leh chawhmeh an hmuh theih nan veng hrang hrangah LLTF/VLTF ten ruahmanna an siam ang.

6. Dawr zawng zawng (damdawi dawr tiam lovin) chu tlai dar 5:00-ah khar vek tur a ni.

7. Mizoram-a khualzin cham mekte Hotel-ah thlen phal a ni a. Mikhualte tana ei leh in buatsaih pawh phal a ni. Amaherawhchu, pawn lam mi (hotel-a thleng mikhual ni lo)-te an dawngsawng tur a ni lo.

E. ZIRNA IN, SAKHAW BIAKNA HMUN LEH MIPUI PUNKHAWMNA HMUN TE

1. Zirna in, training institute leh sakhaw biakna hmunte chu khar chhunzawm zeI a ni ang. Amaherawhchu, hei hian an administrative office hna pangngai kalpui erawh a huam lovang.

2. Mi 5 (panga) aia tam punkhawmna, heng – inneih lawmna (reception), lungphun, anniversary leh birthday lawmna, games & sports, book release, politics leh pawl thila kalkhawmna, intihhlimna ang chi reng reng – te chu hemi chhung hian huaihawt phal a ni lo.

3. Inneih inkhawm leh mitthi vuina-ah mi 35 aia tam punkhawm khap a ni. Hei hi Kohhran leh khawtlang hruaitute’n khauh taka kalpui tura beisei an ni.

F. ZIN VEIVAH LEH MIPUI CHET VEL CHUNGCHANG

1.Aizawl Municipal Area, District Headquarters leh Deputy Commissioner- in Containment Area-a a puan te atanga luh leh chhuah (zin veivah) khap a ni. Hei hian he lockdown hma-a zin chhuak te hawna, damlohna (medical emergency) leh chhiat tawh thil-a chhungkhat (pi leh pu, nu leh pa, tu leh fa leh pianpui unau) te veivahna a huam lovang. Amaherawhchu, an awmna Deputy Commissioner phalna, LLTF/VLTF te kaltlangin dil tur a ni ang.

2. Aizawl Municipal Area, District Headquarters leh Deputy Commissioner- in Containment Area-a a puan ah te chuan lirthei hmanga mipui chetvel khap tlat a ni. Hei hian Sawrkar hnathawk duty-te motor, ambulance leh medical/veterinary emergency-a hman motor te, Sawrkar leh private hospital-a thawkte motor, essential commodities phur motor, bank hnathawkte office kalna motor, telecom service duty-na motor, print & electronic media mi te motor, Kohhran hminga motor register-te, bawlhhlawh paih motor, bawnghnute phurh/semna motor-te leh LLTF duty-te lirthei leh phalna neia bungraw phur motor te a huam lovang.

3. Tul bik thilah chuan Aizawl-ah Superintendent of Police (Traffic) leh district dang leh containment area ah Deputy Commissioner ten phalna (exemption) an pe thei ang.

4. Aizawl Municipal Area leh District Headquarter atanga feh turte chuan zing dar 4:30 atanga zing dar 7:00 inkarah khawpui an chhuahsan fel hman tur a ni a, tlai dar 5:00 atanga dar 7:3O inkarah an in an haw thleng fel leh tur a ni. Hetianga feh chhuak turte chuan ziakin an chenna veng LLTF/VLTF te hriatpuina an la hmasa tur ani. Hemi hunbi vawng thei lo te tan feh chhuah phal ani lo. Khaw dang zawngah erawh chuan huan lo ram hnathawh chungchangah khuahkhirhna a awm lovang.

G. MIPUI VANTLANG TANA INKHUAHKHIRHNA HRIATTURTE

1. Hemi hunchhung hian mi 5 (panga) aia tam punkhawm khap tlat a ni. Hei hian Clause E.3-a inneih inkhawm leh mitthi vui programme a huam lovang.

2. Aizawl Municipal Area, District Headquarters leh Deputy Commissioner- in containment area-a a puanah te phalna nei lo chu tumahin mahni in leh compound an chhuahsan tur a ni lo. Hei hian a hnuaia mite hi a huam lovang :

a) Hminghmerh-a duty tura ruat (detailment order nei) Sawrkar hnathawkte office kal leh haw,

b) Medical leh veterinary emergency duty leh hospital-a thawk te,

c) Bank, insurance, ATM, postal, telecom service provider hnathawk te,

d) Print & electronic media, cable leh internet services a thawk te.

e) Bawnghnute sem leh bawlhhlawh paih,

f) Petrol pump leh LPG delivery a thawktu te,

g) Courier, home delivery leh e-commerce service te leh

h) Private security service te.

i) Mizoram Bar Association hnuaia practicing Advocate te, court a an inlan a tul ni atan chauh. Hengte hian an court ni a ni ngei tih finfiahna, cause list an keng ngei tur a ni.

j) District hrang hranga MSACS hnuaia ART, OST leh syringe needle exchange kalpui tura ruatbik NGO member te, an hna an thawh ni atan chauh. Hengte hian an ID card leh an duty order roster an keng tel ziah tur a ni.

k) Pastor, kohhran upa leh rawngbawltute tul bik thila kohhranin rilru leh thlarau lama harsatna tawkte tana rawngbawl tura a ruat bik te. Kohhran lehkha, hemi atan bika siam an nei tur a ni.

l) State leh Central Board hnuaia Class X leh XII board examination 01.07.2020 atanga tan tur buaipuitu official, zirtirtu leh zirlai exam tur te leh an kal vel na lirthei te. Zirlaite tan admit card leh official /zirtirtu te tan duty tura detail-an nihna lehkha copy ken ngei tur a ni.

3. Tlai dar 7:30 leh zing dar 4:30 inkarah pawn chhuah khap tlat a ni. Hemi atan hian District Magistrate teh Section 144 CrPC tlawhchhanin inkhuahkhirhna thupek an chhuah ang. Hei hian COVID -19 kaihhnawiha duty te, phai atanga essential commodities leh Home Department-in a phal bungraw phur/unload-tute leh District Magistrate-in phalna a pek te a huam lovang.

4. Pawn (dawr/office/damdawii/lvantlang hmun) chhuak tur reng reng chuan (face mask emaw hmanraw dang hmangin) hmai an tuam ngei tur a ni. Face mask hian hmui leh hnar a khuh ngei tur a ni.

5. Vantlang hmun dawr, office, damdawiin, adt. – a kalte chu metre 2 (hnih) tala inhlata awm tur a ni.

6. Loh theih lohna avanga pawn chhuah a ngaih chuan, mahni veng bialtu Incident Commander /Executive Magistrate emaw LLTF/VLTF-te hnenah chhuah phalna lak tur a ni ang a; tin, lirthei hmanga chhuak turte chuan Superintendent of Police (Traffic) hnenah lirthei tlan phalna an la tur a ni.

H. MIZORAM SAWRKAR OFFICE

1. Group A officer, Aizawl leh District Headquarter danga thawk te chu dan pangngaiin office kal tur a ni. Group B chu 50% in an inkalchhawk anga, Group C & D staff te erawh chu hmun thuma thena hmun khat zelin an inkalchhawk ang. Secretary, Head of Department emaw Head of Office ten inkalchhawk dan tur an ruahman ang. A tul dan azirin Group B, C & D te chu a chunga tarlan aia tam pawh kal turin a ruahman theih ang. Constitutional body te leh Mizoram sawrkar hnuaia board, corporation leh statutory body te pawh hetiang hian an kal ang.

2. Mizoram chhunga Central Sawrkar office/PSU, RBI, bank, financial institution, constitutional/statutory body te chu an headquarter atanga kaihhruaina an dawn angin an kal ang.

3. Health Department-a thawktu te, Home Department leh a hnuaia thawktu – police, home guards, civil defence, fire & emergency services, prisons – te, disaster management, civil aviation, excise & narcotics, municipal services, forest field works, PWD/PHE/P&E department-a technical staff te leh, Aizawl khawpui leh District Headquarters nilo hmun danga Sawrkar office-te chu a pangngaiin (full strength-in) an kal ang.

4. Sawrkar hnathawk hrisel lohna benvawn nei leh naupaite chu Head of Office ten medical certificate ngai lovin commuted leave an pe thei ang.

5. Head of Office ten khauh takin SOP on Social Distancing an kalpui tur a ni.

6. Tul bikah lo chuan meeting neih loh tur a ni. A huhova inrawn/sawiho ngai thil a awm a nih chuan a theih chin chinah video conferencing leh online mode dangte hman tangkai hram tur a ni. Meeting turin District- a officer te Aizawl ah koh loh tur a ni.

7. Department emaw office dangte nena indawr tulna thilah chuan email emaw electronic media dang hman tur a ni.

8. Mipuiin Sawrkar Department te ralkhat atanga an dawr theihnan Department tinin Information Technolory an hmang tangkai tur a ni. Hemi atan hian a tul angin ICT Department-in hma a la ang.

J. HMALAKNA DANG CHUNGCHANG

1.Aizawl Municipal Area, District Headquarters leh Deputy Commissioner- in containment area-a a puan chhunga ram hmasawnna hna leh mimal hna kal laklawh, chhunzawm lohva chhiatna thlen palh thei, te chu LLTF/VLTF te hriatpuina-a chhunzawm theih a ni anga, hnathawktute veivah chungchang pawh anni remtihna anga kalpui tur a ni. Hnathawhna hmun ah hian mi 5 (panga) aia tam thawh phal a ni lovang a, social distancing an zawrl: tur a ni.

2. Hmun dangah erawh chuan khuahkhirhna a awm lovang.

K. HREMNA DAN

He thupek zawm lo chu Disaster Management Act, 2005 Section 51 atanga Section 60, The Mizoram (Containment & Prevention of COVID-19) Ordinance, 2020 Section 5 leh IPC Section 188 hmangin hrem theih an ni.

Sawrkarin heng thuchhuah a siamte hi a tul dan azirin a ennawnin a tidanglam thei ang.